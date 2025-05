Speyer – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 15.05.2025, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 46-jähriger PKW-Fahrer die B39 von der Salierbrücke kommend und nahm die Abfahrt Speyer-Zentrum. Im Kreuzungsbereich Industriestraße / Karl-Leiling-Allee zeigte für den geradeaus in Richtung der Karl-Leiling-Allee fahrenden PKW-Fahrer das Grünlicht der Lichtzeichenanlage. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer den Kreuzungsbereich auf dem Radweg in der Industriestraße in Richtung des Domplatzes. Für den Radverkehr zeigte das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Der bevorrechtigte PKW-Fahrer übersah den von links kommenden Fahrradfahrer und es kam zur Kollision, indem der PKW-Fahrer mit dem Frontstoßfänger den Fahrradfahrer touchierte. Infolge der Kollision landete der Fahrradfahrer mit seinem Körper auf der Motorhaube und Windschutzscheibe des PKW und fiel anschließend zu Boden. Der Fahrradfahrer erlitt einen Bruch am rechten Oberschenkel und noch eine weitere Verletzung an der Hüfte. Der Fahrradfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste die Karl-Leiling-Allee gesperrt werden.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer