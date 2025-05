Speyer – Natur als Klassenzimmer – Schulexkursionen in den Stadtwald im Rahmen der Speyerer Tage der Artenvielfalt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22. Mai wird der Internationale Tag der biologischen Vielfalt gefeiert. Der Natur auf der Spur, machen sich noch bis Ende Juni Speyerer Schulklassen auf den Weg, gemeinsam den Stadtwald zu erforschen. Insgesamt 20 Klassen sind zu den Speyerer Tagen der Artenvielfalt unter der Leitung von Waldpädagogin Anne Greth auf Exkursion. Die Plätze für das kostenfreie, von der Stadt Speyer organisierte Angebot wurden im März 2025 verlost. Schüler*innen der Stufen 1 bis 6 konnten zwischen den Themen „Wald und Klima“, Wald und Wasser“, „Artenvielfalt“ und „Ökosystem Wald“ wählen. Welche Artenvielfalt der Wald beherbergt, war Inhalt des dreistündigen Schulausflugs der Klasse 3c der Woogbachschule. „Unser Ziel ist es, durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, das Naturerleben und Bewusstsein für den Wald bei Kindern schon frühzeitig zu fördern“, bekräftigt Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann, die gemeinsam mit Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein die Exkursion begleitete. „Der Wald ist für uns Menschen ebenso wie für Pflanzen und Tiere ein wertvoller Lebensraum.“



Waldpädagogin Anne Greth weiß aus jahrelanger Erfahrung, wie wichtig das direkte Erleben für das Naturverständnis und die ökologischen Zusammenhänge ist. Mehr als die Hälfte der Grundschüler*innen waren im Rahmen des Gruppenausflugs erstmalig im Speyerer Stadtwald unterwegs und konnten auf ihrer gemeinsamen Erkundungstour die spannende Vielfalt des Waldes entdecken. Beim Sammeln von Pflanzenteilen beispielsweise konnten die Kinder spielerisch erfahren, dass Kiefern-Zapfen, Ahorn- und Roteichen-Blätter, ebenso wie die Blätter von Walderdbeere oder Brombeere an unterschiedlichen Stellen im Wald zu finden sind. Aber auch die klimawandelbedingte, zunehmende Trockenheit und deren Folgen für den Wald waren Gegenstand der Exkursion.





Auch die Klasse 5b des Hans-Purrmann-Gymnasiums zeigte sich begeistert von dem Schulvormittag in der Natur: Auf der lehrreichen Entdeckungsreise wurden Vögel, die einen hohlen Baum als Nistplatz nutzten, sowie eine Blindschleiche beobachtet, vorsichtig das Brennen einer Brennnessel ertastet oder an der intensiv duftenden Knoblauchrauke gerochen. Neben der Bestimmung von Pflanzen sammelten die Schüler*innen der Bläserklasse auch Holz, um mit der Verwendung als Musikinstrument auszuprobieren, wie Natur klingt.

Highlight für die Schulklasse war das „Artenvielfaltspiel“, bei dem Teamarbeit, Vertrauen und Aufmerksamkeit gefragt waren und die Klassengemeinschaft weiter gestärkt wurde. Die Exkursionen werden dank großzügiger Spenden und Sponsor*innen ermöglicht, denen Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann persönlich für die Unterstützung dankte. In diesem Jahr beteiligten sich die Sponsor*innen Palatina GeoCon GmbH & Co. KG, Neptune Energy GmbH, PM International sowie die PSD Bank Karlsruhe-Neustadt.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Stadt Speyer abrufbar: Speyerer Tage der Artenvielfalt 2025 | Stadt Speyer.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer