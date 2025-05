Speyer – Geschädigter gesucht – Körperverletzung am Postplatz

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 15.05.2025, zwischen 15:50 – 16:10 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt auf dem Postplatz. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger schlug einer bislang unbekannten männlichen Person mit der Faust auf die Schulter. Durch drei Zeugen konnte der Vorfall beobachtet werden. Die Zeugen liefen dem Tatverdächtigen hinterher und verständigen die Polizei. Der Tatverdächtige selbst machte keine Angaben zu der von ihm angegriffenen Person. Die Zeugen gaben an, dass der unbekannte Geschädigte am Postplatz in einen Bus gestiegen und weggefahren ist. Gegen den 47-jährigen wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer hat im oben genannten Zeitraum an der genannten Tatörtlichkeit den Vorfall beobachtet, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeiinspektion Speyer