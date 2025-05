Sinsheim – Fahrradfahrer durch Zusammenstoß mit Sattelzug leicht verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen kam es in der Dührener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Lkw-Fahrer und einem 69-jährigen Fahrradfahrer. Gegen 08:45 Uhr fuhr der Lkw-Fahrer die Dührener Straße entlang, um in den Fohlenweideweg abzubiegen. Auf selber Höhe fuhr zeitgleich der Fahrradfahrer in Richtung Sinsheim-Dühren. Als der 24-Jährige schließlich rechts abbog, übersah er den neben ihm fahrenden 69-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer erlitt durch den folgenden Sturz Schürfwunden an Händen und Knien. Zur medizinischen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim