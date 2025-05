Schifferstadt – Begegnungen, Kultur und Gemeinschaft – Schiffertadt’s neuer Stadtpark ist eröffnet

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der süße Duft von Blumen und Kuchen liegt in der Luft. Mitreißende Blasmusik und ruhige Handpan-Klänge wechseln sich ab. Auf der Grünfläche an der Mannheimer Straße herrscht reges Treiben. In monatelanger Arbeit und unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist hier ein neuer Treffpunkt für alle Generationen mitten in der Schifferstadter Innenstadt entstanden. Am Samstag, 10. Mai eröffnete Bürgermeisterin Ilona Volk offiziell die Parkanlage, die sowohl Ruhe und Erholung als auch aktives Naturerlebnis und Bewegung bietet. „Es ist mir eine große Freude, unseren Stadtpark im Herzen der Stadt heute für alle – Alt und Jung, Groß und Klein – öffnen zu dürfen. Gemeinsam haben wir hier einen Ort des Zusammentreffens und eine grüne Oase geschaffen, die uns einander näherbringen soll. Ich freue mich jetzt schon auf schöne Konzerte, gemütliche Abende unter freiem Himmel und fröhliches Kinderlachen“, sagte Ilona Volk bei der offiziellen Eröffnung des Stadtparks am 10. Mai, dem Tag der Städtebauförderung. „Der Park begeistert durch seinen einzigartigen Baumbestand, der Ruhe und Geborgenheit vermittelt und zum Verweilen einlädt. Gemeinsam ist es uns gelungen, vielfältige Angebote für alle Generationen zu schaffen“, so die Bürgermeisterin weiter, „Im Zentrum des Stadtparks haben wir die ehemalige Aussegnungshalle liebevoll in ein kleines, feines Kulturhaus mit öffentlicher, Barrierefreier Toilette inklusive Wickelauflage umgestaltet. Entstanden ist ein besonderer Ort für Begegnungen, Kultur und Gemeinschaft.“



Bei der Eröffnung erwartete die Gäste neben Speis und Trank vom Förderverein für Kirchenmusik St. Jakobus auch Live-Musik der Jungen Kantorei und der Marching Band Brass2Go sowie sanfte Klänge von JayPan. Der Jugendtreff hatte ein Bastelangebot vorbereitet und wer wollte, konnte den Park bei einer Rallye und einer Führung erkunden. Das Datum der Stadtpark-Eröffnung fiel bewusst gewählt auf den „Tag der Städtebauförderung“. 90% der Gesamtkosten für die Umgestaltung des Geländes konnten über das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ gefördert werden. Aushänge zu weiteren Projekten wie dem Umbau des OCHSEN sowie verschiedenen Bürgerbeteiligungen gaben Einblicke in die weiteren Möglichkeiten des Programms. „Lassen Sie uns diesen Ort gemeinsam entdecken, nutzen, aber auch schützen“, appellierte Ilona Volk an die Besucherinnen und Besucher der Stadtpark-Eröffnung, „ein schöner, sauberere und sicherer Park bringt jedem von uns Freude!“ Die ganz Kleinen erobern den Stadtpark bereits eine Woche nach der Eröffnung: Die Kindertagesstätte Kinderburg veranstaltet ein Familienpicknick mit Kindern und Eltern der Einrichtung. Weitere Veranstaltungen sind bereits in Planung – so plant der Seniorenbeirat a 27. Juni eine Matinee im Kleinen Kulturhaus und die Stadtverwaltung für den 28. Juni ein Event mit buntem Programm für Jung und Alt. Nähere Informationen folgen.

Was ist wo im neuen Stadtpark?

Fünf Bereiche innerhalb des Stadtparks machen ihn zu einem vielfältigen und für alle Generationen ansprechenden Ausflugsziel: Würdevoll versetzte Grabsteine und acht Kulturdenkmäler bilden einen Ort zum „Erinnern und Gedenken“. Im Bereich „Sitzen, Liegen und Naturerlebnis“ laden Sitzgelegenheiten, eine große Picknick- und Liegewiese sowie ein Natur-Theater zum geselligen Beisammensein ein. Bepflanzte Hochbeete, insektenfreundliche Stauden, Sträucher mit essbaren Früchten und eine Obstbaumwiese sorgen für „NaturGenuss“. Der Bereich „Bewegung und Aktivität“ bietet eine Wipp-Saug-Pumpe zum Spiel mit Wasser, einen Barfußpfad, eine Calisthenics-Anlage sowie zwei barrierefreie Trampoline. Für „Treffen und Veranstaltungen“ steht mitten im Park das nachhaltig renovierte „Kleine Kulturhaus“.



Zu jeder Zeit für alle da

Im Stadtpark soll es keine verschlossenen Tore geben. Die Abkürzung über das Gelände ist beliebt und soll daher weiterhin ermöglicht werden. Längere Aufenthalte sind von September bis Mai zwischen 8 und 20 Uhr, von Juni bis August zwischen 8 und 22 Uhr vorgesehen.

Quelle:

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt