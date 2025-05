Neustadt / Weinstraße – NACHTRAG – Explosion in Mehrfamilienhaus vorsätzlich – 26-jähriger Bewohner nicht vernehmungsfähig

Neustadt / Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie gestern bereits bei MRN-News berichtet, “Neustadt / Weinstraße – VIDEO zur Wohnhausexplosion mit Folgebrand und einer schwerverletzten Person“, wurden heute weitere Details von der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeidirektion Neustadt bekannt gegeben.



Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand vorsätzlich mittels Benzins gelegt wurde. Der Tatverdacht richtet sich gegen den 26-jährigen Bewohner der Dachgeschosswohnung. Dieser erlitt durch eine Verpuffung schwere Brandverletzungen und befindet sich nach einer Operation, die mehrere Stunden dauerte, nach wie vor in einer Spezialklinik. Aufgrund der schweren Verletzungen kann der 26-jährige noch nicht vernommen werden.



Was für ein Motiv der junge Mann hatte ist noch nicht bekannt und steht im Fokus der polizeilichen Ermittlungen.

Das ca. 95 Jahre alte Mehrfamilienhaus ist auf Grund der Explosion und dem Folgebrand nicht mehr bewohnbar. Die restlichen Bewohner wurden durch die Stadt Neustadt in Ersatzunterkünften untergebracht. Bei der Schadenbemessung gehen die Meinungen so weit auseinander, dass man keine seriösen Angaben machen kann.



Quelle: MRN-News / Staatsanwaltschaft Frankenthal / Polizeidirektion Neustadt (ots)

