Mannheim – Einraumhaus feiert Richtfest auf dem Alten Meßplatz

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In Kürze ist es so weit: Am Samstag, 24. Mai, um 18 Uhr wird das Einraumhaus c/o an seinem neuen Standort auf dem Alten Meßplatz Richtfest feiern. Damit kehrt das Kunstprojekt des Bildhauers Philipp Morlock nach elfmonatiger Unterbrechung zurück in den Stadtteil. Aktuell arbeitet Morlock an der Skulptur im öffentlichen Raum. Um das Gebäude am neuen Standort zwischen dem Baumbestand verorten zu können, hat er den Grundriss angepasst. Aus den alten Wänden des letzten Einraumhauses ist ein Kirchenschiff ähnliches Längsgebäude entstanden. Auch die Fassade wird neugestaltet. Aktuell wird noch an unterschiedlichen Materialien geforscht, wobei der Anspruch im Vordergrund steht, gebrauchte Materialien zu Baumaterialien umzuwandeln. „Das Einraumhaus hat sich zu einem festen und zugleich niederschwelligen Ort für zeitgenössische Kunst entwickelt und als Begegnungsstätte im Stadtteil etabliert. Es freut mich und ich bin sehr dankbar dafür, dass es dem Kulturamt im gemeinsamen Schulterschluss mit zahlreichen weiteren beteiligten städtischen Fachbereichen und dem Quartiermanagement Neckarstadt-West gelungen ist, die Neukonzeption des Einraumhauses an zentraler Stelle im Quartier zu realisieren”, betont Bürgermeister Thorsten Riehle.

„Das Einraumhaus ist gerettet – zurück auf dem Alten Messplatz, wo seine vom Kulturamt geförderte Erfolgsgeschichte begann und nun eine neue Zukunft bevorsteht. Wie ein Kreis, der sich schließt”, sagt Ewa Wojciechowska, Kulturamtsleiterin. Sie ergänzt: „Als lebendiger Beweis dafür, dass zeitgenössische Kunst im Alltag unmittelbar erlebt und gelebt werden kann. Ohne Schwellen, ohne Vorurteile, öffnet das Einraumhaus Zugänge zur Kunstszene. Es wächst tief in die Gemeinschaft hinein und wird hoffentlich zu einem unverzichtbaren Teil des pulsierenden Kulturlebens in der Neckarstadt.” „Die Holzkonstruktion des Einraumhauses steht auf einem Betonfundament, das 45 cm aus der Erde herausschaut und im Inneren des Hauses in Anlehnung an abendländische Architektur als umlaufende Bank dient. Durch das Fundament konnten wir den Raum barrierefrei gestalten. Das war für uns keine Option, sondern eine Verpflichtung. Der Odenwälder Felsenkies, aus dem der Platzbelag einst gefertigt wurde, geleitet schwellenfrei ins Haus”, erläutert Philipp Morlock die Konzeption des Einraumhauses.



„Der Neubau ist letztendlich auch ein Symbol für ein „jetzt-erst-recht-Bildende Kunst!” Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und knapper Kassen, sollte man die verbindende und öffnende Kraft von Kunst nutzen. Als Künstlerin ist man ein handelnder Mensch und kann die Gesellschaft mitgestalten, kann eine andere Form von WIR schaffen”, betont Myriam Holme.

Das Richtfest findet statt am 24.5.2025 ab 18 Uhr

– Begrüßung: Myriam Holme und Philipp Morlock, Künstler*innen und Gründer*innen Einraumhaus

– Grußwort: Thorsten Riehle, Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur

– Einführung: Julia Katharina Thiemann, freie Kuratorin

– Das interdisziplinäre Künstler*innenkollektiv „gärtnerpflichten”, bestehend aus Oliver Behnecke (Theaterwissenschaftler, Kulturplaner), Ingke Günther (Bildende Künstlerin), Leander Ripchinsky (Performancekünstler), Esther Steinbrecher (Regisseurin, Texterin), Jörg Wagner (Bildender Künstler) und Manuela Weichenrieder (Theaterwissenschaftlerin, Musikerin) wird mit ihrem neuen performativen Projekt KALTBEWERBUNG den Abend begleiten.

Hintergrund

Die Suche nach einem neuen Standort war erforderlich geworden, da die bisherige Fläche aufgrund des geplanten Neubaus des Forums Deutsche Sprache nicht mehr zur Verfügung stand. Im Zuge dieses Prozesses waren auch alternative Standorte geprüft worden, die sich jedoch als weniger geeignet erwiesen hatten. Schließlich ebnete im Juli 2024 der Gemeinderat den Weg für den neuen Standort auf dem Alten Messplatz. Die Künstler*innen Myriam Holme und Philipp Morlock hatten bereits 2010 das Einraumhaus c/o Mannheim initiiert – zunächst als kleinere temporäre Variante auf dem Alten Messplatz, ab 2012 mit größerer Kubatur auf der Fläche an der Dammstraße südlich des Alten Messplatzes. Seither prägt das Einraumhaus c/o die kulturelle Stadtentwicklung auf dem alten Messplatz entscheidend mit. Das Kulturamt Mannheim unterstützte das Projekt von Beginn an. Zur Verstetigung folgte auf die Konzeptionsförderung ab 2011 im Jahr 2015 die Institutionelle Förderung des Kunstprojektes Einraumhaus c/o Mannheim.

