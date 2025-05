Mannheim – Die Honigbiene „freitags um 4“- Imker informiert in der Versöhnungskirche über die Honigbiene

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem Frühjahr sind die Bienen unterwegs von Blüte zu Blüte. Sie lieben deren Nektar– und sie fliegen auf süß. So ist auch die Mai-Veranstaltung von „freitags um 4“ in der Versöhnungskirche betitelt: Am 30. Mai um 16 Uhr berichtet der Biologe und Imker Dr. Volker Künemund über „Die Honigbiene – fliegen auf süß“. Sie leben als gut organisiertes Volk zusammen. Bis zu 50.000 Tiere können es in einem Stock sein. In ihrem Bienen Leben sind sie an mehreren Stationen eingesetzt, so beispielsweise als Wächter, oder zum Wasser holen und Futter besorgen. Dabei werden die Bienen vom süßen Nektar der Blüten ähnlich angezogen, wie die Menschen dann von der Süße des Honigs, den sie produzieren. In seinem Vortrag berichtet Dr. Volker Künemund von diesen faszinierenden Insekten.

Veranstaltung um 16 Uhr. Kaffee und Kuchen bereits ab 15.30 Uhr

Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ ist kostenlos. Sie findet immer am letzten Freitag im Monat in der Versöhnungskirche (Schwabenheimer Str. 2-6, 68219 Mannheim) statt. Bereits um 15.30 Uhr sind die Gäste zu Kaffee und Kuchen eingeladen, für den der Förderverein der evangelischen Gemeinde Rheinau sorgt.

Weitere Termine bis Mitte 2025

27.06.: „Nahrung – Ballast ohne Wirkung. Warum die Nährstoffe verlorengehen“

Veranstalterin von „freitags um 4“ ist die Evangelische Gemeinde Rheinau gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und dem Quartiermanagement Rheinau. Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ wird finanziell gefördert durch den Förderverein der Evangelischen Gemeinde Rheinau und die Diakoniestiftung Mannheim.

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim