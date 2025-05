Ludwigshafen – OB-Kandidat Jens Peter Gotter und Gregory Scholz (MdL) fordern vierte IGS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Gotter und Scholz: Vierte IGS für Ludwigshafen notwendig – Der Elternwillen muss bei der Schulentwicklungsplanung maßgeblich sein.

Jens Peter Gotter, Oberbürgermeisterkandidat der SPD Ludwigshafen, und der Landtagsabgeordnete Gregory Scholz drängen gemeinsam darauf, in Ludwigshafen eine zusätzliche, dann insgesamt vierte Integrierte Gesamtschule (IGS) in Ludwigshafen zu realisieren.

„Schaut man sich die Anmeldezahlen an den drei bestehenden Integrierten Gesamtschulen an und sieht gleichzeitig wie viele Kinder mangels Platzangebot abgelehnt werden müssen, wird

deutlich, dass es in Ludwigshafen eine vierte IGS braucht. In vielen Gesprächen mit betroffenen Eltern erleben wir erheblichen Frust, dass die eigenen Kinder nicht aufgenommen werden

können. Darauf gilt es zu reagieren: Der Elternwille muss zentral sein für die zukünftige Schulentwicklungsplanung“, so Gotter und Scholz unisono.

„Konkret ist der am Rande der Heinrich-Pesch-Siedlung vorgesehen Schulstandort für eine vierte IGS geeignet, anstatt dort wie derzeit geplant eine Realschule plus neu zu bauen. Ich bin

zuversichtlich, dass sich mit der Schulaufsicht des Landes eine entsprechende Lösung vereinbaren lässt“, so Gotter abschließend.