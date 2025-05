Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannten gelangten in dem Zeitraum vom 14.05.2025, 16 Uhr bis 15.05.2025, 05.50 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Von-Weber-Straße (nähe Händelstraße) und brachen dort Kellerabteile auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Herrenfahrrad und ein Bohrmaschinenkoffer entwendet. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 ... Mehr lesen »