Landau – VW-Transporter entwendet – Zeugen gesucht

Landau/Metropolrgion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 14.05.2025 auf den 15.05.2025 wurde durch unbekannte Täter ein VW-Transporter entwendet, welcher in der Thomas-Nast-Straße in Landau geparkt war. Die Schadenshöhe beträgt circa 10.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Landau