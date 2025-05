Landau – Trunkenheit im Verkehr

Landau/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am 15.05.2025 wurde gegen 20:40 Uhr ein 39-jähriger Honda-Fahrer in der Straße “Zum Queichanger” in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille. Da zudem alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Quelle: Polizeiinspektion Landau