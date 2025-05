Landau – Teile der Reiterstraße in Landau für zwei Wochen voll gesperrt – Erneuerung der Abwasserhausanschlüsse durch den EWL schreitet voran – Umleitungen eingerichtet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Reiterstraße in Landau beginnt die nächste Baumaßnahme: Voraussichtlich ab Dienstag, 20. Mai 2025, muss der Abschnitt zwischen Weißquartierstraße und Moltkestraße für den motorisierten Verkehr voll gesperrt werden. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) und sollen spätestens bis zum 6. Juni abgeschlossen sein. „Die Sanierung erfolgt, wie bereits im benachbarten Abschnitt im April, im Vorgriff auf den geplanten Fernwärmeausbau der Energie Südwest“, sagt Andrea Eckrich, zuständige Mitarbeiterin in der Abteilung Abwasserbeseitigung beim EWL und ergänzt: „Wir führen sie in Etappen durch, um die Eingriffe in den Verkehr so gering wie möglich zu halten.“ Die Baumaßnahmen dienen der Erneuerung von Abwasserhausanschlüssen. Damit verhindere man, dass Schmutzwasser über Risse ins Erdreich gelangt, statt wie vorgesehen zur Kläranlage zu fließen.

Während der Bauarbeiten ist der Straßenabschnitt für Autos voll gesperrt. Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können die Baustelle auf einem eigens eingerichteten Durchgang weiterhin passieren. Rettungsfahrzeuge haben jederzeit Zugang zu den Gebäuden innerhalb der Sperrung – ebenso wie die Abfallsammlung, für die an den Abholtagen eine Durchfahrt ermöglicht wird. Die privaten Stellplätze und die Tiefgarage des Amtsgerichts bleiben über die Weißquartierstraße für Anwohnende erreichbar. „Wir arbeiten wie immer so zügig und gründlich wie möglich. Für Einschränkungen bitten wir um Verständnis – auch im Namen der Fachfirma, die die Bauarbeiten umsetzt“, so Andrea Eckrich.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau A.ö.R.