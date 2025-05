Landau – Bauzaun umgeweht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15.05.2025 befuhr gegen 14:55 Uhr ein 61-jähriger Piaggio-Fahrer die Paul-von-Denis-Straße in Landau. In Höhe einer Baustelle wurde durch eine Windböe ein Bauzaun umgeweht. Der Piaggio-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und stürzte. Hierdurch wurde dieser schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Ob der Bauzaun ordnungsgemäß gesichert war ist hierbei unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau