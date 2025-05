Hoffenheim – Starkes Zeichen des Vertrauens – TSG und SAP verlängern Partnerschaft bis 2030

Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG Hoffenheim und der Softwarekonzern SAP verlängern ihre bewährte Partnerschaft bis 2030. SAP ist offizieller Haupt-, Trikot- und Spielkleidungssponsor sowie offizieller Technologie-Partner der TSG Hoffenheim und wird sein bereits mehr als ein Jahrzehnt währendes Engagement ab der neuen Saison fortsetzen, unter anderem als Ärmel-Sponsor der TSG-Frauen und Brustsponsor der Akademie-Teams U16 bis U19. „Zwei starke Marken aus der Region gehen gemeinsam in die Zukunft. Wir freuen uns sehr, die intensive Partnerschaft mit SAP langfristig zu verlängern“, sagt Tim Jost, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der TSG Hoffenheim und betont: „Das Engagement der SAP geht weit über das eines Haupt- und Trikotsponsors hinaus. Das technische Know-how der SAP ist die Grundlage für unsere Rolle als Innovationsführer. Darüber hinaus zeigt die Verlängerung einmal mehr, dass die TSG in der SAP einen treuen Partner an der Seite hat, der in Zeiten des Wandels durch die langfristige Verlängerung ein starkes Zeichen des Vertrauens setzt.“

Bereits seit der Saison 2013/14 ziert der Schriftzug der SAP die Brust der TSG Hoffenheim und zählt damit aktuell zu den Top-3 der langlebigsten Trikotpartnerschaften der Fußball-Bundesliga. Die enge Zusammenarbeit der TSG mit Europas größtem Software-Unternehmen umfasst mittlerweile viele weitere Felder. Der offizielle Technologie-Partner ist auch Hoffenheimer Spielkleidungssponsor und wird ab der Saison 2025/26 offizieller Trikotärmel-Partner der TSG-Frauen sowie offizieller Partner der TSG-Akademie-Mannschaften U16 bis U19, bei denen SAP ab der neuen Saison als Trikotsponsor in Erscheinung tritt und auch auf der Trainingskleidung präsent sein wird.

„Es war uns ein besonderes Anliegen, die vertrauensvolle sowie über Jahre gewachsene Zusammenarbeit mit der TSG Hoffenheim fortzuführen. Sport ist Teil unserer Unternehmens-DNA“, sagt Lars Lamadé, Head of Global Sponsorships bei SAP. „Die Vertiefung unserer Partnerschaft ist ein wichtiger Impuls für die gemeinsame Aktivierung in der Region.“ Der Walldorfer Konzern mit mehr als 108.000 Mitarbeitenden und dem Stammsitz in Walldorf wird auch in Zukunft in der Arena ein sichtbarer Partner der TSG Hoffenheim und dauerhaft auf den TV-relevanten Banden zu sehen sein. Das gilt auch für die Logodarstellung an der Fassade der TSG-Spielstätte. Zudem wird SAP dort weiterhin als Namenspatronat der Gegengerade und den Blöcken I, J und K wirken sowie eine Businessloge beziehen.

Quelle: TSG Hoffenheim