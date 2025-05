Heidelberger Schülerzahlen steigen leicht an! Amt für Schule und Bildung legt den Bericht zur amtlichen Schulstatistik 2024/25 vor

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Heidelberger Schulen ist im Vergleich zum vergangenen Schuljahr leicht angestiegen. Das zeigt der Kurzbericht zur amtlichen Schulstatistik 2024/25, den das Amt für Schule und Bildung am Donnerstag, 15. Mai 2025, im Ausschuss für Kultur und Bildung vorgelegt hat. Insgesamt besuchen 17.157 junge Menschen die öffentlichen Schulen im Stadtgebiet, 59 mehr als im Vorjahr. An den Schulen in privater Trägerschaft stieg die Zahl der Schülerinnen und Schüler auf 5.979, das sind 131 mehr als im Vorjahr.

Leichter Anstieg im Grundschulbereich

Die Zahl der Grundschülerinnen und -schüler an den öffentlichen und privaten Grundschulen erhöhte sich leicht um 64 auf insgesamt 5.469 Schülerinnen und Schüler. Die Zahl der Pflichtschulkinder in den nächsten sechs Jahren lässt allerdings keine weitere Steigerung, sondern eher Konsolidierung erwarten.

Konsolidierung an beruflichen Schulen

An den beruflichen Schulen ist der Rückgang der Schülerzahlen gestoppt. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier einen leichten Anstieg um ein Prozent (59 Schülerinnen und Schüler). Um die Weiterentwicklung des Bildungsangebots zu sichern, wurden zum Schuljahr 2024/25 die Hotelfachschule Heidelberg Fritz-Gabler-Schule und die Marie-Baum-Schule zu einer neuen beruflichen Schule zusammengelegt. Dort werden jetzt 702 Schülerinnen und Schüler ausgebildet.

Kaum Schulabbrecher

Der Bericht zeigt auch, dass die Übergangsquote von der Grundschule auf das Gymnasium in Heidelberg mit 63 Prozent im Landesvergleich (43,6 Prozent) überdurchschnittlich hoch bleibt. Die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an allgemeinbildenden Schulen bewegt sich seit Jahren auf niedrigstem Niveau (2,6 Prozent). 97,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler schaffen erfolgreich ihren Schulabschluss.

Datenbasis des jährlichen Kurzberichts ist die Amtliche Schulstatistik, die durch Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ergänzt wird. Der Kurzbericht ist vollständig einsehbar im Internet unter www.heidelberg.de/schulen.

Quelle: Stadt Heidelberg