Heidelberg – Typisierungsaktion zur Blutstammzellspende in den KÖRPERWELTEN

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Getreu dem Motto: „Glück spenden – Lebensretter werden!” findet am Freitag, 30.05.2025, von 10-16 Uhr eine Typisierungs-Aktion zur Stammzellspende im KÖRPERWELTEN Museum Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Stammzellspenderregister HSR statt. Die Museumsbesucher haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich als Stammzellspender aufnehmen zu lassen. Pro Registrierung spendet KÖRPERWELTEN das Eintrittsgeld der Spender an das Heidelberger Stammzellspenderregister. Die Typisierung erfolgt über einen Wangenschleimhaut-Abstrich mit einem speziellen Wattestäbchen. Der Zeitaufwand zur Aufnahme beläuft sich auf maximal 30 Minuten. Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 11.000 Menschen an Leukämie oder leiden an anderen Störungen der Blutbildung, wie z.B. Anämie oder Immundefekten sowie Lymphomen. Vielen Patienten kann heute durch die Übertragung von Stammzellen eines gesunden Spenders geholfen werden. Wird in der eigenen Familie kein passender Spender gefunden, ist der Patient auf einen unverwandten Spender aus einer Spenderdatei angewiesen. Je mehr Menschen sich also als Stammzellspender registrieren lassen, desto höher ist die Chance, für einen Patienten einen passenden Spender zu finden.

Wer kann sich registrieren lassen?

Alle gesunden Personen (min.50 kg Körpergewicht) im Alter von 18-40 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.

Alle Informationen in der Übersicht auf der HSR Webseite

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/interdisziplinaere-zentren/heidelberger-stammzellspenderregister

Quelle: Körperwelten Heidelberg