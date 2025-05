Heidelberg – „Planet A* – Die Ausstellung für Artenvielfalt“ ab sofort im Zoo Heidelberg zu sehen – Multimediale Mitmachstationen laden zum Staunen und Entdecken ein

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Von WOW! bis CHANGE! behandelt die Wanderausstellung „Planet A* – Die Ausstellung für Artenvielfalt“ mit sechs Ausstellungsinseln ein Thema, das die ganze Welt in Atem hält. Was bedeutet biologische Vielfalt? Warum brauchen wir sie? Und was können Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und wir alle beitragen, um den Verlust der Arten aufzuhalten? Die Wanderausstellung in der Explo-Halle des Zoo Heidelberg gibt Denkanstöße und Antworten auf diese Fragen. Am 16. Mai 2025 wurde sie feierlich eröffnet. „Dass diese moderne multimediale Schau für ein ganzes Jahr in Heidelberg zu sehen sein wird, stellt den Zoo Heidelberg in eine Reihe mit großen renommierten Ausstellungshäusern und ist eine Auszeichnung für die Stadt Heidelberg“, freut sich Axel Schlemann, Leiter der Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg. Welche Gedanken der Ausstellung zugrunde liegen und wie sie entstand, stellte Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger, Sprecher der Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEdA), in einem einleitenden Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung im feierlichen Kreis vor. „Planet A* – Die Ausstellung für Artenvielfalt“ richtet sich vor allem an Jugendliche – aber natürlich nicht nur: Prägnant, plakativ und interaktiv erklärt sie die wichtigsten Fakten zum Thema Artensterben, stellt Forschungen und mögliche Lösungsansätze vor und lädt durch partizipative Elemente zum Reflektieren und Diskutieren ein. An der Ausstellungsinsel WOW! befassen sich die Besucher beispielsweise mit der Wertschätzung von Artenvielfalt, während das Modul CHANGE! konkrete zum Erhalt der Artenvielfalt dringend notwendige Veränderungen in der Landwirtschaft, im Wald und in der Stadt vorschlägt.



Im Modul NOW! wartet für die Besucher mit einer beweglich gelagerten Kugelrollbahn, welche durch die vier Bereiche Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Forschung führt, eine echte Herausforderung. Die Botschaft des Spiels lautet: Nur gemeinsam schaffen wir die notwendigen Veränderungen, und in jedem Bereich sind dafür Geschick und Anstrengungen erforderlich, damit die Kugel im Ziel – dem Erhalt der Artenvielfalt – ankommt! Hinter der Ausstellung steht FEdA, die Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Planet A* entstand in Kooperation mit der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und ist eine der ganz großen, aufwändigen und vielbestaunten Wanderausstellungen zur Zukunft des Planeten geworden. Damit die Ausstellung im Zoo Heidelberg gastieren kann, dankt der Zoo Heidelberg der Sparkasse Heidelberg, die mit einer großzügigen Spende den Transport und Aufbau der Ausstellung unterstützte. Für Zoobesucher ist die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Ausstellung ist bereits im Zoo-Eintritt enthalten.

Quelle: Zoo Heidelberg