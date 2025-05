Heidelberg – Neues Programm: Innovative Technologien werden in realer städtischer Umgebung getestet – Unternehmen und Start-ups können sich bewerben – Teil der Innovationspartnerschaft mit Tallinn

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg bietet mit einem neuen Programm Unternehmen und Start-ups die Möglichkeit, wertvolle Praxiserfahrungen für ihre innovativen Lösungen zu sammeln. Diese können dabei ihre Innovationen direkt in der Stadt erproben und dadurch ihre Produkte weiterentwickeln. Die Idee dahinter: Neue Technologien werden in einer realen städtischen Umgebung getestet – praxisnah, transparent und im Austausch mit Verwaltung, Bürgerschaft und kommunalen Unternehmen. Die Stadt Heidelberg bietet das Programm „Test in Heidelberg“ gemeinsam mit der Sparkasse Heidelberg, den Stadtwerken Heidelberg und der Digital-Agentur Heidelberg an. Interessierte Unternehmen und Start-ups können sich ab sofort unter www.innovasion.space bewerben.

Ob smarte Mobilität, nachhaltige Energiekonzepte oder digitale Stadtservices – gesucht werden zukunftsorientierte Lösungen, die gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und gleichzeitig Innovationskraft und wirtschaftliches Potenzial entfalten. Die Erprobung erfolgt in einer sogenannten Sandbox, also einer realitätsnahen, aber experimentierfreundlichen Testumgebung.

Heidelberg sucht zukunftsweisende Lösungen, die konkrete Herausforderungen in den folgenden Bereichen adressieren:

• Mobilität und Verkehrsmanagement

• Energie und Umwelt

• Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

• Stadtmanagement, Bürgerservices und öffentliche Verwaltung

• Gesellschaft, Bürgerbeteiligung und soziale Wirkung

Innovation Fund fördert Umsetzung

Für Start-ups steht zusätzlich ein Innovation Fund in Höhe von 50.000 Euro für die Umsetzung bereit, der gemeinsam von der Sparkasse Heidelberg und den Stadtwerken Heidelberg getragen wird. Start-ups können sich ab sofort auf eine Projektförderung von bis zu 10.000 Euro bewerben.

Internationale Kooperation mit Estland

„Test in Heidelberg“ ist Teil einer internationalen Zusammenarbeit mit dem estnischen Tehnopol Science & Business Park. Bereits in diesem Jahr erprobt ein erstes Start-up aus Tallinn seine Lösung in Heidelberg. Im Laufe des kommenden Jahres wird das Programm auch für Heidelberger Start-ups geöffnet, die dann ihrerseits Zugang zur Testumgebung in Tallinn erhalten. Heidelberg und Tallinn haben im April 2025 eine Innovationspartnerschaft abgeschlossen, die nun mit ersten konkreten Projekten mit Leben gefüllt wird.

Bewerbungen ab sofort möglich

Unternehmen, die in Heidelberg testen möchten, sowie Start-ups, die sich für eine Teilnahme am Innovation Fund interessieren, finden weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung auf der zentralen Programmplattform unter www.innovasion.space.

Quelle: Stadt Heidelberg