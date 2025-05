Heidelberg – Hospital: Planung für neuen Park wird vorgestellt – Neuer grüner Freiraum für Erholung, Spiel und Sport

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf dem Hospital-Areal in Heidelberg-Rohrbach entsteht derzeit ein neues, modernes Wohnquartier mit 600 Wohnungen in verschiedenen Größen, 40 Prozent davon sind geförderter Wohnraum. Insgesamt sollen nach Fertigstellung rund 1.300 Menschen auf dem Hospital wohnen. Als Treffpunkt für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner sowie zum Spielen, Toben und Erholen soll in der Mitte des zehn Hektar großen Areals der neue Hospital-Park angelegt werden. Dafür liegen jetzt die Planungen vor. Deren Vergabe hatte der Konversionsausschuss im Herbst 2022 beschlossen. Die Planungen werden ab Mittwoch, 21. Mai 2025, in den städtischen Gremien vorgestellt. Abschließend entscheidet der Gemeinderat voraussichtlich in seiner Sitzung am 24. Juli 2025 über die weitere Umsetzung.

Der Hospital-Park wird mit einer Fläche von rund 7.000 Quadratmetern die größte Grünfläche innerhalb der Konversionsfläche Hospital. Zum Vergleich: Der Universitätsplatz in der Altstadt ist rund 5.000 Quadratmeter groß. Inmitten neuer Wohnbebauung, studentischem Wohnen sowie pädagogischer und sozialer Einrichtungen soll der Park künftig einen großen Freiraum bieten mit einem vielseitigen Erholungs-, Spiel- und Sportangebot. Je nach Nutzung gibt es verschiedene Bereiche. So ist ein naturnaher Spielplatz mit Wasser-, Kletter- und Schaukelangebot geplant, eine Spiel- und Freizeitwiese, eine Calisthenics-Anlage sowie Wasserelemente zur Abkühlung und Erfrischung. Insgesamt gibt es viele naturnah gestaltete Bereiche, die von Bäumen beschattet werden und zahlreiche Sitzgelegenheiten bieten.

Bäume im Bestand sorgen für Schatten

Das Areal ist in Teilen bereits begrünt mit insgesamt zwölf Bestandsbäumen. Diese sind fester Bestandteil der Planungen und sorgen direkt für Schatten – ein großer Pluspunkt in einem neu angelegten Park. Zusätzlich werden rund 45 junge Bäume gepflanzt, die gut mit dem Stadtklima zurechtkommen. Ein sanft geschwungener Rundweg lädt zum Schlendern und Verweilen auf Sitzbänken ein und erschließt die verschiedenen Angebote im Park.

Die Kosten für die Umsetzung belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Ein Großteil – bis zu 60 Prozent – wird aus der Städtebauförderung des Landes gezahlt. Die Förderung muss jetzt in Anspruch genommen werden, da sie sonst verfällt. Grund dafür ist die beschränkte Laufzeit des Erneuerungsgebiets. Die restliche Summe finanziert die Stadt über ihren Finanzierungsanteil am Treuhandvermögen für die Erneuerungsgebiete auf den Konversionsflächen

Hintergrund: Junges Hospital

Das Hospital-Areal wächst dynamisch: Ende 2024 lebten dort 240 Menschen mit Hauptwohnsitz – ein Anstieg von rund 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über die Hälfte der neuen Bewohnerinnen und Bewohner ist neu nach Heidelberg gezogen. Das Leben auf dem Hospital prägt das Wohn- und Bildungsprojekt Collegium Academicum. Das spiegelt sich in der Altersstruktur wider: Rund 90 Prozent der Wohnbevölkerung sind zwischen 18 und unter 30 Jahre alt.

Das Hospital-Areal entwickelt sich zu einem vielfältigen, kulturell aktiven Stadtquartier dank sozialer Initiativen und kultureller Einrichtungen. Mit der Wiedereröffnung des historischen Wilson-Theaters als Rohrbacher Kulturhaus ist ein neuer kultureller Mittelpunkt entstanden. Die ehemalige Chapel und die Sporthalle, die gerade zu einer Beachhalle umgebaut wird, werden künftig neu genutzt und sollen das Quartier weiter beleben.

Die GGH ist als Erschließungsträgerin für die Baureifmachung der gesamten Fläche verantwortlich und plant außerdem den Bau von 250 eigenen Wohnungen sowie der Hochgarage am Rande des Areals. Die beiden Baufelder, auf denen die GGH derzeit 191 geförderte Wohnungen entwickelt, liegen am neuen Hospital-Park in der Mitte des Areals.

