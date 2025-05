Heidelberg – “Dickhäuter” – Preisgekrönter Text zu Gast im Jungen Theater Heidelberg – Gastspiel am 17. Mai 2025 um 17:00 Uhr im Zwinger 3

Heidelberg / Metropolregion R-hein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 17. Mai 2025, besucht das Junge Theater OSKAR (Theater Osnabrück) das Junge Theater Heidelberg mit seinem Stück »Dickhäuter«. Für ihren Text über Ausgrenzung, Toleranz und gegenseitigen Respekt wurde Autorin Tina Müller 2017 mit dem KinderStückePreis der Mühlheimer Theatertage ausgezeichnet. In Heidelberg ist das Gastspiel um 17:00 Uhr im Zwinger 3 im Rahmen der 38. Schultheatertage zu sehen.

In der Klasse 4b gibt es ein neues Kind. Aber es passt nicht zu den anderen: Lou kann nicht mal richtig Kaugummi kauen, Leggins stehen ihm überhaupt nicht und beim Gummitwist verheddert es sich bloß. Denn Lou ist ein Nashorn. Und so sehr es sich auch bemüht, dazuzugehören, will doch bald niemand mehr mit ihm spielen. Lou wird gehänselt und ausgelacht. Das Nashorn ist nicht »normal« – finden die anderen Kinder. Und ihre Eltern denken das erst recht. Überhaupt: Ist so ein Nashorn nicht gefährlich? Vielleicht sollte es am besten in den Zoo? Oder finden die Kinder doch noch Wege, miteinander auszukommen?

Wer sagt, was als normal gilt und was nicht? Tina Müller hat mit ihrem Stück ein ebenso amüsantes wie anrührendes Plädoyer für Toleranz und gegenseitigen Respekt geschrieben. Das Gastspiel wird für Kinder ab acht Jahren empfohlen.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg