Heidelberg – Bergfriedhof: Historische Rundgänge jetzt auch digital erlebbar – Zugriff auf erweitertes Informationsangebot per QR-Code

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Bergfriedhof ist nicht nur die größte Begräbnisstätte Heidelbergs, sondern auch ein Ort von außergewöhnlichem kulturhistorischem Wert. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1844 hat sich das rund 15 Hektar große Gelände zu einem einzigartigen Ensemble aus Geschichte, Natur und Erinnerungskultur entwickelt. Hier ruhen bedeutende Persönlichkeiten wie Reichspräsident Friedrich Ebert, der Chemiker Robert Bunsen und die Dichterin Hilde Domin. Mit seiner Hanglage, dem alten Baumbestand, zahlreichen kunstvoll gestalteten Grabmälern und einem Wegenetz von 20 Kilometern lädt der Friedhof zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Besucherinnen und Besucher können hier nicht nur in Ruhe spazieren, sondern auch die Geschichte der Stadt entdecken – sei es auf breiten Wegen oder entlang vieler verschlungener Pfade am Berghang. Vier ausgeschilderte Rundwege laden dazu ein, die Grabstätten bedeutender historischer Persönlichkeiten sowie zahlreiche kulturhistorische Stätten systematisch zu erkunden.

Digitale Erweiterung für ein interaktives Besuchererlebnis

„Der Bergfriedhof ist ein besonderer Ort in Heidelberg – historisch bedeutsam und landschaftlich eindrucksvoll. Seit Jahren laden vier thematisch gestaltete Rundwege dazu ein, die Geschichte dieses einzigartigen Friedhofs zu entdecken“, sagte Raoul Schmidt-Lamontain, Umweltbürgermeister der Stadt Heidelberg, im Rahmen eines Pressetermins am Dienstag, 13. Mai 2025. „Neu ist, dass diese Rundgänge jetzt auch digital verfügbar sind: über QR-Codes erhalten Besucherinnen und Besucher weiterführende Informationen, historische Hintergründe und Orientierungshilfen. So wird das bestehende Angebot um eine moderne, interaktive Ebene erweitert, die Geschichte, Kultur und Natur zeitgemäß verbindet.“

Ab sofort stehen die Rundgänge auch digital über das Geodatenportal der Stadt Heidelberg unter https://geoweb.heidelberg.de/geoportal/ zur Verfügung – erreichbar ganz einfach per QR-Code, der an den Eingängen und an weiteren Stationen auf dem Friedhof angebracht ist. Die Inhalte beruhen auf den fundierten Recherchen der Historikerin Leena Ruuskanen. Auch weniger bekannte Aspekte der Stadtgeschichte wurden bewusst integriert, um ein möglichst umfassendes Bild zu vermitteln. Die Rundgänge sind sowohl mobil als auch am Desktop-PC abrufbar. Dafür ist die Kategorie Friedhöfe auszuwählen und ein Häkchen bei Rundwege Bergfriedhof zu setzen (linke Spalte). Die Objekte der Rundwege erscheinen bei vergrößerter Ansicht. So können Interessierte ihren Besuch besser planen oder den Friedhof rein virtuell erkunden.

Thematische Rundgänge im Überblick

Das Angebot umfasst aktuell vier thematisch strukturierte Rundgänge:

• Erster Rundgang: Der älteste Teil des Friedhofs

Dieser Rundgang führt in die frühen Anfänge des Friedhofs und präsentiert die historisch bedeutsamsten und ältesten Grabstätten.

• Zweiter Rundgang: Westliche Erweiterung von 1860 bis 1890

Im Fokus dieses Rundgangs steht die architektonische und kulturelle Entwicklung des Friedhofs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

• Dritter Rundgang: Südöstliche Friedhofserweiterung von 1889 bis 1893

Neben der Darstellung der Erweiterungsphase dieser Zeit wird hier auch die Grabstätte des ehemaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert vorgestellt – ein besonderes Highlight dieser Route.

• Vierter Rundgang: Östliches Hanggebiet mit Waldabteilungen (frühes 20. Jahrhundert)

Dieser Rundgang öffnet einen Einblick in den eher unbekannten, naturverbundenen Bereich des Bergfriedhofs und demonstriert, wie sich der Friedhof im Laufe des 20. Jahrhunderts weiterentwickelt hat.

Regelmäßige Erweiterungen der Inhalte sind geplant, um die historischen Hintergründe weiter zu vertiefen und den Bergfriedhof als lebendiges Geschichtsbuch erlebbar zu machen.

Geführte Spaziergänge und Führungen auf dem Bergfriedhof

Auch in diesem Jahr bietet das Landschafts- und Forstamt eine Reihe von geführten Spaziergängen und Rundgängen über den Bergfriedhof an. Diese finden immer dienstags jeweils um 16 Uhr statt. Die nächsten Termine sind 24. Juni, 8. Juli, 12. August, 16. September, 7. Oktober. Erstmals werden 2025 auch Führungen im städtischen Krematorium auf dem Bergfriedhof angeboten, ebenfalls dienstags um 16 Uhr. Die nächsten Termine sind am 15. Juli und 4. November. Zudem werden geführte Rundgänge zu den historischen Denkmälern angeboten. Die nächsten Termine sind am 3. und 22. Juni, jeweils 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die Anmeldung für die geführten Spaziergänge und Führungen erfolgt über das Online-Buchungsportal www.natuerlich.heidelberg.de.

Bergfriedhof Heidelberg: Ein Ort voller Geschichte, Kultur und Natur

Der Bergfriedhof ist mit rund 15 Hektar Fläche der größte Friedhof in Heidelberg und der näheren Umgebung. 1844 als „Neuer Friedhof an der Steige“ eröffnet, wurde er immer wieder erweitert, bis er im Jahr 1952 seine heutige Ausdehnung erreichte. Das Krematorium wurde am 22. Dezember 1891 in Betrieb genommen und ist damit das zweitälteste in Deutschland. Auf dem Friedhof sind zahlreiche bekannte Heidelberger Persönlichkeiten bestattet, wie etwa Reichspräsident Friedrich Ebert, der Wissenschaftler Robert Wilhelm Bunsen, die Dichterin Hilde Domin und die Frauenrechtlerin Marie Baum. Der Friedhof bietet eine variantenreiche und üppige Pflanzenwelt. Weitere Informationen zum Bergfriedhof und zu den Rundwegen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/friedhof.

Quelle: Stadt Heidelberg