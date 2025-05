“Die Heidelberger” – Große Weinwanderung in Rohrbach: Neues Highlight ist eine Bodenprofilstele

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am vergangenen Sonntag hat es bei besten Wetter wieder mehrere tausend Besucherinnen und Besucher in die Rohrbacher Weinberge gezogen. Der Obst, Garten und Weinbauverein Heidelberg-Rohrbach hat gemeinsam mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und der Stadt Heidelberg zur Großen Weinwanderung am Erlebniswanderweg Wein und Kultur eingeladen. Es gab ein tolles Angebot an Informationsständen, Mitmachaktionen, kulinarische Leckerbissen und natürlich den guten Rohrbacher Wein. Zusätzlich wurde in diesem Jahr ein weiteres Highlight eingeweiht: Auf dem ehemaligen Rohrbacher Steinbruch befindet sich nun eine Bodenprofilstele, die die geologischen Besonderheiten in Heidelberg-Rohrbach veranschaulicht und über die Bedeutung für den Weinbau informiert. Die Stele konnten mit Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg realisiert werden.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten für die schöne Veranstaltung!

Quelle: “Die Heidelberger” Gemeinderatsfraktion