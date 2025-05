Winnweiler – Erlebnis-Radeln am Donnersberg – Der neue Radweg zwischen Imsbach und Steinbach wird am 25. Mai mit vielen Angeboten eingeweiht

Winnweiler/Metropolregion Rhein-Neckar. Durch ein wunderschönes Tal am Fuße des Donnersbergs führt ein neuer, 4,5 Kilometer langer Radweg von Imsbach über den Hahnweilerhof nach Steinbach. Am Sonntag, 25. Mai, wird der Radweg offiziell eingeweiht – das mit einem „Erlebnis-Radeln am Donnersberg“. Entlang der 4,5 Kilometer langen Strecke gibt es zahlreiche Angebote. „Der Radweg ist ein schönes Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde an einem Strang ziehen“, sagen Dirk Schneider, Torsten Windecker und Oliver Krupp, die Ortsbürgermeister von Steinbach, Börrstadt und Imsbach. Und Rudolf Jacob, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, ergänzt: „Dieser Radweg ist nicht nur ein wichtiger Lückenschluss innerhalb des Radwegenetzes der Verbandsgemeinde, sondern über diesen Weg soll es in Zukunft auch möglich sein, auf Radwegen von Kaiserslautern, durch die Verbandsgemeinde Winnweiler über das Zellertal bis nach Worms zu fahren – also eine Strecke von überregionaler Bedeutung.“

Viel zu sehen und zu erleben auf knapp fünf Kilometern

Vor allen Dingen auch eine Strecke, die auf nicht einmal fünf Kilometern so einiges zu bieten hat. So warten im Keltendorf in Steinbach Einblicke in die mystische Welt der frühen Donnersbergbewohner. Vorbei an einem Weiher und entlang am Fuße des höchsten Berges der Pfalz gibt es unweit der Strecke in der Nähe des Hahnweilerhofes eine in den Felsen gehauene ehemalige Eremitenklause, eine frühere Einsiedelei. Weiter geht es entlang der Quelle des Imsbachs ins Langental. Dort befindet sich die BergbauErlebnisWelt Imsbach. In einem alten Besucherbergwerk kann man auf eine Zeitreise in Jahrhunderte Erdgeschichte gehen. Wer dann noch eine Abkühlung für die Füße sucht, findet sie im Kneipp-Becken unweit des Langental-Weihers. All das wird natürlich auch am Sonntag, 25. Mai, zu sehen sein, wenn der neue Radweg offiziell mit einem „Erlebnis-Radeln am Donnersberg“ eingeweiht wird. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Angebote. Und auch diese Veranstaltung stellen die Ortsgemeinden Steinbach, Börrstadt und Imsbach zusammen mit der Verbandsgemeinde Winnweiler auf die Beine.

Musik, Bergbau und Fahrrad-Parcours im Langental

Im Langental wird der Radweg offiziell um 11 Uhr eingeweiht. Dort gibt es auf dem Festplatz auch ein Bühnenprogramm. Ab 11:30 Uhr unterhält dort der Musikverein Winnweiler. Die Bläserklasse 5b der IGS Rockenhausen und der Fanfarenzug Imsbach werden unter anderem ebenfalls im Laufe des Tages auftreten und die Menschen bei verschiedenen Essens- und Getränkeangeboten wie Radburger, Würstchen, Kuchen und Eis unterhalten. Zudem gibt es in verschiedenen Interviews unter anderem Infos zur Bergbau Erlebniswelt Imsbach oder dem Mountainbike-Verein Donnersberger Land. Die Bergbau Erlebniswelt – nur wenige Meter vom Festplatz entfernt – hat an diesem Tag ebenfalls geöffnet und bietet Führungen durch das Besucherbergwerk Grube Maria an. Die Führungen können direkt am Festplatz gebucht werden. Dort starten sie auch. Viel Spaß vor allen Dingen für die jüngeren Radfahrer verspricht ein Kids-Fahrrad-Parcours des Mountainbike-Vereins Donnersberger Land ebenfalls im Langental.



Erlebnisschule Wald und Wild auf dem Hahnweilerhof

Auf dem Hahnweilerhof gibt es Würstchen und Getränke. Zudem ist dort auch die Erlebnisschule Wald und Wild, ein Kooperationsprojekt von Landesforsten Rheinland-Pfalz und dem Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Sie gibt einen Einblick, welche Tiere in unserer Natur leben. Außerdem werden auf dem Hahnweilerhof Airbrush-Tattoos für Kids angeboten. Unweit des Hahnweilerhofes lohnt sich zudem ein Blick in die Eremitenklause. Wer es ruhig angehen möchte, der kann am Angelweiher – direkt an der Strecke – entspannen. Am besten eine Decke mitbringen und die herrliche Natur genießen.

Keltendorf, Hüpfburg, Pizza und Crêpes in Steinbach

In Steinbach hat das Keltendorf geöffnet und bietet Führungen sowie verschiedene Mitmach-Aktionen an. Zusätzlich wartet in Steinbach auf die kleinen Radfahrerinnen und Radfahrer eine Hüpfburg. Zudem werden hier am Fuße des Donnersbergs Pizza und Crêpes angeboten. Die Premiere von „Erlebnis-Radeln am Donnersberg“ ist zweifelsohne ein Fest für die ganze Familie. Sie findet am 25. Mai von 11 bis 17 Uhr statt. Wer mit dem Auto anreisen und dann aufs Fahrrad umsteigen möchte, kann in Steinbach oder im Imsbacher Langental parken.

Weitere Infos

Weitere Infos zum „Erlebnis-Radeln am Donnersberg“ gibt es unter www.winnweiler-vg.de

Daten & Fakten zum Radweg

• Länge: 4,5 Kilometer

• Höhenmeter: 56 (vom Langental Imsbach aus bis Steinbach)

• Kosten: Rund 900.000 Euro. Finanziert wurde der Radweg durch das Programm “Stadt und Land” des Bundesministeriums für Verkehr in Verbindung mit einem Förderprogramm des Donnersbergkreises. Die restlichen Kosten haben die Verbandsgemeinde Winnweiler sowie die Ortsgemeinden Steinbach, Börrstadt und Imsbach übernommen.