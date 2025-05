Schifferstadt – Vorfahrt missachtet

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Mittwochmittag auf der L532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim. Beim Abbiegen von der Ausfahrt der A61 auf die Landstraße missachtete eine 37-jährige Autofahrerin aus Böhl-Iggelheim die Vorfahrt eines Linienbusses, der zum Glück zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste hatte. Durch den anschließenden Zusammenstoß erlitt die 37-jährige Unfallverursacherin leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt