Rhein-Pfalz-Kreis – Sparkassenstiftung Schifferstadt fördert acht Projekte mit insgesamt 8.500 Euro

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Übergabeveranstaltung in der Geschäftsstelle Schifferstadt

Am 14. Mai 2025 hat die Sparkassenstiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt erneut ihr Engagement für die lokale Gemeinschaft unter Beweis gestellt: Acht Projekte aus den Bereichen Bildung, Kultur und Sport erhalten eine Förderung in Höhe von insgesamt 8.500 Euro. Die symbolische Scheckübergabe durch Ilona Volk, Kuratoriumsvorsitzende der Sparkassenstiftung, und Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, fand im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Geschäftsstelle der Sparkasse Vorderpfalz in Schifferstadt statt.

Vertreterinnen und Vertreter der geförderten Initiativen nutzten die Gelegenheit, ihre Projektideen vorzustellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Bandbreite der geförderten Vorhaben reicht von kulturellen Angeboten über Bildungsprojekte bis hin zu Maßnahmen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts – allesamt getragen von großem ehrenamtlichem Engagement.

Ilona Volk betonte in ihrer Ansprache: „Unsere Stiftung leistet einen Beitrag dazu, dass gute Ideen nicht an fehlenden Mitteln scheitern. Die Vielfalt der eingereichten Projekte zeigt, wie viel Herzblut und Kreativität in Schifferstadt stecken. Es ist uns ein Anliegen, genau dieses Engagement zu würdigen und zu fördern – denn lebendige Gemeinschaft entsteht dort, wo Menschen sich füreinander einsetzen.”

Auch Oliver Kolb würdigte den Einsatz der Initiativen: „Viele Projekte, die unsere Stadt bereichern, basieren auf freiwilligem Engagement. Oft braucht es nur eine überschaubare Förderung, um aus einer Idee ein wirksames Angebot für viele werden zu lassen. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Unterstützung dazu beitragen können. Gleichzeitig ermutigen wir weitere Initiativen, ihre Projektideen bei uns einzureichen.”

Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt fördert regelmäßig gemeinnützige Projekte im Stadtgebiet. Anträge können ganzjährig online unter

www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden. Die nächste Förderentscheidung des Kuratoriums erfolgt im Herbst 2025.

Übersicht der geförderten Projekte:

1. Grundschule Nord, Schifferstadt – Entdeckertage: Projekt Fledermaus und Pfälzer Wald

2. MGV Concordia e. V. – Vorbereitung und Durchführung des Jubiläumskonzertes „10 Jahre Cantiamo”

3. Förderverein der Grundschule Süd – Bücher für die Schulbücher der Grundschule Süd

4. Förderverein der Grundschule Süd – Co-Finanzierung der Autorenlesung der 4. Klasse

5. Haus des Kindes – Lesung der Autorin Kathleen Freitag

6. Kita Kinderburg – Lesung der Autorin Elke Satzger

7. Förderverein für Kirchenmusik an St. Jakobus – Konzert „Die Schöpfung” von Hayden

8. Goju-Ryu-Karate Verein Schifferstadt e. V. – Anschaffung neuer Trainingsmatten



Bildunterschrift: Ilona Volk, Kuratoriumsvorsitzende, Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung (beide Bildmitte) und weitere Kuratoriumsmitglieder mit den Vertreterinnen und Vertretern der begünstigten Projekte

Foto: Klaus Venus

Hintergrundinformationen zur Sparkassenstiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt

Die Sparkasse Vorderpfalz und ihre fünf eigenständigen Stiftungen engagieren sich aktiv in der Förderung lokaler und regionaler Projekte. Eine dieser Stiftungen ist die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt, die seit ihrer Gründung im Jahr 1994 das soziale, kulturelle und sportliche Leben in Schifferstadt nachhaltig unterstützt. Die Stiftung fördert eine breite Palette bürgerschaftlichen Engagements und unterstützt Vereine und Initiativen in den Bereichen Kunst und Kultur, Heimatpflege und Heimatkunde, Sport, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen.

Quelle – Sparkasse