Landau – “City meets Uni“- Wissenschaft für alle, mitten in der Stadt – jetzt in Landau!

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. Wann erledigen Roboter endlich unsere Arbeit, was ist eigentlich mit gesundem Menschenverstand gemeint und welche Dimensionen des Antisemitismus gibt es in unseren Alltag? Alle diese Fragen beantwortet die neue Reihe „City meets Uni“, die jetzt in Landau startet. Initiiert wurde die Reihe vom Freundeskreis der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), der Stadt Landau und der Buchhandlung BücherKnecht Landau. Alle Vorträge finden in der Buchhandlung in der Theaterstraße 11 in den Uferschen Höfen statt. „Der Freundeskreis der RPTU und die Stadt Landau wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Mit dem Format ‚City meets Uni‘ erhält die RPTU nun die Möglichkeit, sich in der Stadt zu präsentieren“, sagt Bürgermeister und Unidezernent Lukas Hartmann. „Wir wollen Forschende sowie Lehrende und Lernende der RPTU mit der Bevölkerung Landaus und Umgebung zusammenbringen. Dozierende, Professorinnen und Professoren, aber auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben bei diesem Format die Möglichkeit, ihre Forschungsvorhaben zu aktuellen Themen der Zeit in kurzweiligen und leicht verständlichen Vorträgen vorzustellen“, erklärt Markus Knecht von der Buchhandlung BücherKnecht.

„Nach den Vorträgen können die Besucherinnen und die Besucher mit den Vortragenden ins Gespräch kommen. So können die Beteiligten gemeinsam über Themen sprechen, die uns allen auf den Nägeln brennen“, so Markus Knecht weiter. „Die RPTU – inmitten der Stadt Landau und ihrer Bevölkerung“, nennt Unidezernent Lukas Hartmann das Ziel. Sein ausdrücklicher Dank gilt Markus Knecht für dessen Engagement bei diesem neuen, jungen Format in Landau. Am Montag, 19. Mai, um 18:30 Uhr, startet „City meets Uni“. Prof. Dr. Werner Sesselmeier, Dekan des Fachbereichs Kultur- und Sozialwissenschaften, referiert aus seinem bisher unveröffentlichten Aufsatz „KI – Wann erledigen Roboter endlich unsere Arbeit?“. Am Donnerstag, 12. Juni, um 18:30 Uhr erläutert Prof. Dr. Gabriela Scherer, Prodekanin für Studium und Lehre des Fachbereichs Kultur- und Sozialwissenschaften und Professorin für Literaturwissenschaft und -didaktik am Institut für Germanistik, die Abläufe des Deutschen Jugendliteraturpreises 2025. Als Jurorin stellt sie gemeinsam mit ihrem Team nominierte Bücher vor. Eingeladen sind herzlich die lesefreudige Jugend, vorhandene und geplante Leseclubs von Jugendlichen, ihre Eltern, Lehrerinnen und Lehrer – und alle, die sonst interessiert sind!

Am Dienstag, 24. Juni, um 18:30 Uhr spricht Prof. Dr. Ralf Becker, Dekan des Fachbereichs Erziehungswissenschaften und Professor am Institut für Philosophie, zum Thema „Gemeinsinn“. Nicht nur ein philosophisches Thema in unserer heutigen Zeit, sondern ein hochbrisant politisches. Was ist heute der „gesunde Menschenverstand“. Von wem wird er besetzt? Geht der „Gemeinsinn“ am profilneurotischen Eigensinn des oder der einen Politikerin oder Politikers zugrunde? Und woran leidet danach das demokratische Verständnis? Kant – ganz aktuell – lässt grüßen! Die vierte Veranstaltung in diesem Sommer am Mittwoch, 9. Juli, um 18:30 Uhr, widmet sich dem Thema „Antisemitismus: Gestern, heute — und morgen immer noch?“. Prof. Dr. Karin Finsterbusch vom Institut für Evangelische Theologie und Prof. Dr. Francesca Vidal, wissenschaftliche Leitung Schwerpunkt Rhetorik am Kompetenzzentrum für Studium und Beruf, zeigen Dimensionen des Vorkommens von Antisemitismus in verschiedenen Bereichen – Geschichte, Literatur, Religion, Internet und Schulalltag – auf. Sie beziehen sich dabei auf zentrale Aspekte der öffentlichen Ringvorlesung zum Thema Antisemitismus, die im Wintersemester 2024/25 an der RPTU in Landau stattfand. Die Vorlesung liegt nunmehr auch als Buchveröffentlichung aus dem KnechtVerlag vor, die an diesem Abend ebenfalls vorgestellt wird.

Quelle – Stadtverwaltung Landau in der Pfalz