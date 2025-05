Neustadt – VIDEO NACHTRAG – Explosion mit Folgebrand in einem Wohnhaus – Technisches Hilfswerk hinzugezogen!

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. – Heute am 15.05. 2025, gegen ca. 6.30 Uhr kam es in Neustadt zu einer Explosion oder zu einer Verpuffung mit Folgebrand in einem Wohnhaus. Was vor Ort genau geschah ist zurzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Das Technische Hilfswerk wurde ebenfalls hinzugezogen und ist auf der Anfahrt. Gutachter untersuchen die das geschädigte Gebäude auf statische Mängel in wie weit es noch bewohnbar ist.

Nach derzeitigem Stand wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Näheres ist aktuell noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Im Einsatz sind aktuell Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW).

Quelle: MRN-News / Polizei /