Neustadt – Rheinlandpfalz-Tag: Get together! – Malteser präsentieren sich beim Bonbon der Landesfeste

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Schon gehört? Vom 23. Bis zum 25. Mai ist ganz Rheinlandpfalz auf den Beinen. Im Herzen der Deutschen Weinstraße können Besucherinnen und Besucher auf dem Rheinlandpfalz-Tag in Neustadt die bunte Vielfalt ihres Landes erleben. Wer in die Malteser-Welt eintauchen möchte, ist herzlich dazu eingeladen auf der #immerda-Meile der Hilfsorganisationen und im Nachhaltigkeits-Zelt der Stadt Neustadt in der Konrad-Adenauer-Straße vorbeizuschauen. Hier gibt es vielfältige Aktivitäten für Jung und Alt:

Die Malteser aus dem Bistum Speyer sind mit einem Infomobil zum Hausnotruf, einem allgemeinen Infostand sowie der Krad-Staffel vertreten. Kinder und Jugendliche können sich mit etwas Fingerfertigkeit und Geschick beim Enten- oder Süßigkeitenangeln einen der vielen Preise sichern oder ein Sprühtattoo der Malteser Jugend ausprobieren. Am Sonntag gibt die Motorrad-Staffel wertvolle Tipps in Sachen Sicherheit beim Biken.



Im Nachhaltigkeits-Zelt der Stadt Neustadt hat das soziale Ehrenamt seinen großen Auftritt. Hier stellen sich der Besuchsdienst mit und ohne Hund vor und die Schüler der Hans-Geiger-Schule Neustadt zeigen, was sie bisher beim Schulsanitätsdienst der Malteser gelernt haben. Wie schwer der Alltag von Menschen mit Demenz zu bewältigen ist, können Besucher hautnah auf dem Demenzparcours erleben. ‒ Wer mehr über die Arbeit der Malteser erfahren möchte, hat somit beim Rheinlandpfalztag die beste Gelegenheit sich von den Helferinnen und Helfern vor Ort beraten zu lassen.

Den Malteser Standort Neustadt gibt es seit rund einem Jahr und bietet vor Ort einen Besuchs- und Begleitdienst mit und ohne Hund für Seniorinnen und Senioren, einen Menüservice sowie eine Jugendgruppe an. Der Standort gehört zu einem der 15 größtenteils ehrenamtlich geführten Malteser Einheiten auf Stadt- und Ortsebene im Bistum Speyer.

Kontakt in Neustadt:

Malteser Hilfsdienst e.V.

Anette Langhauser

Leitung Besuchs- und Begleitdienst mit Hund/ohne Hund

Mobil 0152 52156331

E-Mail: anette.langhauser@malteser.org