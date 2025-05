Mannheim – Tim Seifert verstärkt den VfR

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der VfR Mannheim treibt seine Kaderplanung für die Saison 2025/26 weiter mit Nachdruck voran und begrüßt mit Tim Seifert einen hochveranlagten und flexibel einsetzbaren Außenbahnspieler im Rhein-Neckar-Stadion. Der 22-Jährige kommt vom Oberligisten TSV Essingen zum Stadtverein und bringt nicht nur Tempo, Variabilität und Einsatzfreude mit, sondern auch eine Ausbildung auf höchstem Niveau.

Seifert begann seine fußballerische Laufbahn beim SSV Ulm 1846 und wechselte anschließend in den Nachwuchs des FC Bayern München. Dort konnte er sich in einem hochprofessionellen Umfeld weiterentwickeln, ehe er zum 1. FC Heidenheim wechselte. In Heidenheim durchlief er die U17 und U19 und wurde dort nicht nur technisch und taktisch, sondern auch mental bestens auf den Herrenfußball vorbereitet.

Seine ersten Schritte im Aktivenbereich machte Seifert beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost. Nach seiner Zeit in der Hauptstadt kehrte er 2023 in die Heimat zurück und schloss sich dem TSV Essingen an. Dort entwickelte er sich auf Anhieb zum Leistungsträger und war in der abgelaufenen Saison in 27 Oberliga-Partien im Einsatz. Seifert überzeugte mit hohem Tempo, seiner Vielseitigkeit auf beiden Außenbahnen sowie einem ausgeprägten Spielverständnis.

Der Sportliche Leiter Hakan Atik zeigt sich zufrieden über den Transfer: „Tim bringt eine hervorragende fußballerische Ausbildung mit, ist schnell, aggressiv im Zweikampf und taktisch sehr gut geschult. Er kann sowohl defensiv als auch offensiv auf der Außenbahn eingesetzt werden und passt mit seiner Mentalität und seinem Ehrgeiz perfekt zu uns.“

Auch Seifert blickt voller Vorfreude auf seine neue Station in Mannheim: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim VfR Mannheim. Der Verein hat klare Ambitionen und bietet ein sportlich wie strukturell spannendes Umfeld. Die Gespräche waren sehr professionell und offen. Ich will hier den nächsten Schritt machen, Verantwortung übernehmen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen.“

Mit der Verpflichtung von Tim Seifert setzt der VfR Mannheim ein weiteres Zeichen für eine ambitionierte, zukunftsgerichtete Kaderstrategie und holt einen Spieler, der sportlich wie menschlich überzeugt.

Quelle VfR mannheim