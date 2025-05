Mannheim – Motorradfahrer fährt Auto ins Heck – Friedrich-Ebert-Straße war bis 12.05 Uhr gesperrt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Donnerstag gegen 11:45 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf Höhe der Hochuferstraße aus noch unbekannter Ursache auf ein Auto auf und kollidierte mit dessen Heck. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Friedrich-Ebert-Straße musste in Fahrtrichtung Innenstadt bis etwa 12:05 Uhr voll gesperrt werden.

