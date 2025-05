Mannheim – 50 Jahre Luisenpark – Gottesdienst auf der Seebühne Mitsänger: innen gesucht – Ökumenischer Gottesdienst am 22. Juni mit einem Chor aus ganz Mannheim – Probentermine ab 24. Mai

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Kein Geburtstag ohne Ständchen! Das soll auch beim Jubiläum zu 50 Jahre Luisenpark so sein. Dafür formiert sich ein Chor, der beim ökumenischen Gottesdienst am 22. Juni um 11 Uhr auf der Seebühne singen wird. Bei diesem Projektchor können Mannheimer Chöre und sangesfreudige Menschen mitwirken. Mit dem Motto „Wir singen für Luise – singen Sie mit!“ werden sieben Probetermine zur Auswahl angeboten. Start ist am 24. Mai um 10 Uhr in der Melanchthonkirche (Neckarstadt).

„Wir singen für Luise – singen Sie mit!“

Wo die Flamingos oft auf nur einem Bein stehen und die Kormorane fliegen, wo die Vögel des Luisenparks zwitschern und die Gondolettas vorbeischippern, singt der Projektchor auf der großen Fläche der Seebühne sieben Lieder beim großen Gottesdienst zum Park-Jubiläum. Die musikalische Leitung liegt bei Kirchenmusikdirektor (KMD) Prof. Johannes Michel, bei Kantorin Marion Krall und dem katholischen Bezirkskantor Klaus Krämer.

Sieben Probetermine in verschiedenen Stadtteilen zur Auswahl

Für den Auftritt werden sieben Probentermine angeboten. Wer mitsingen möchte, kann sich eine der Proben aussuchen, die in verschiedenen Stadtteilen, zu unterschiedlichen Zeiten und in mehreren Stadtteilen stattfinden.

• Sa, 24.05., 10-11 Uhr, Melanchthonkirche (Neckarstadt), Kantorin Beate Rux-Voss

• Sa, 31.05., 10-12 Uhr, Paul-Gerhardt-Kirche (Neckarstadt), Kantorin Beate Rux-Voss

• Di, 03.06., 20 Uhr, Heilig Geist Kirche (Schwetzingerstadt), Bezirkskantor Klaus Krämer

• Di, 03.06., 19.30 Uhr, Johanniskirche (Lindenhof), Kantorin Claudia Seitz

• Di, 03.06., 20-21.30 Uhr, Erlöserkirche (Seckenheim), Kantorin Mirjam Schulze

• Mi, 04.06., 19.45-21.45 Uhr, Gemeindezentrum Vogelstang, Kantor Sebastian Osswald

• Fr, 20.06., 19 Uhr, Christuskirche (Oststadt), KMD Prof. Johannes Michel und Kantorin Marion Krall

Den Gottesdienst auf der Seebühne gestalten die Dekane Ralph Hartmann (Evangelische Kirche) und Karl Jung (Katholische Kirche) gemeinsam mit Pfarrerin Nina Roller und Gemeindereferentin Barbara Kraus vom ehemaligen BUGA-Team.

Quelle

Bild: kathma/schuhmann