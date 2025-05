Ludwigshafen – Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch (14.05.2025), zwischen 10 und 11 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im 6. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Schulstraße (Ecke Bismarckstraße). Im Anschluss durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Goldschmuck. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz