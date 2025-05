Ludwigshafen – HWG: Personelle Wechsel in der Leitungsebene

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Prof. Dr. Peter Rahn neuer Dekan des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen

Prof. Dr. Peter Rahn, Professur für Wissenschaft der Sozialen Arbeit, löst den Theologen Prof. Dr. Hans-Ulrich Dallmann als Dekan des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesens ab.

Der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) hat einen neuen Dekan: In der Fachbereichsratssitzung vom 16. April 2025 wurde Prof. Dr. Peter Rahn, Diplom-Sozialpädagoge, Diplom-Pädagoge und Professor für Wissenschaft der Sozialen Arbeit, in das Amt des Dekans gewählt. Als Prodekanin bzw. Prodekan stehen ihm Prof. Dr. Lena Loge, Professur für Soziale Arbeit und Diversität, und Prof. Dr. Armin Leibig, Professur für Pädagogik der Pflege- und Gesundheitsberufe, für die nächsten zwei Jahre zur Seite.

Peter Rahn, Lena Loge und Armin Leibig folgen auf den Theologen Prof. Dr. Hans-Ulrich Dallmann, langjährigen Vizepräsidenten der HWG LU (2008-2019) und seit 2021 Dekan des Fachbereichs, und die beiden Prodekaninnen Prof. Dr. Monika Greening, Professur für Hebammenwissenschaft, und Prof. Dr. Andrea Lutz-Kluge, Professur für Ästhetische Bildung/Ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit. Das Team um Hans-Ullrich Dallmann hatte die Dekanatsaufgaben über die eigentliche Amtszeit von drei Jahren hinaus kommissarisch weitergeführt.

„Das Präsidium der Hochschule gratuliert den aktuellen Amtsträgerinnen und Amtsträgern herzlich zu ihrer Wahl und wünscht allen viel Erfolg und alles Gute in ihrer neuen Rolle. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! Gleichzeitig danken wir den Vorgängerinnen und Vorgängern sehr für ihr langjähriges, engagiertes und erfolgreiches Wirken und ihre wertvollen Beiträge zur Entwicklung des Fachbereichs und der Hochschule in dieser Zeit“, so Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller im Namen des Präsidiums.



Prof. Dr. Elmar Günther, neuer Dekan des Fachbereichs Marketing und Personalmanagement, setzt erste Schwerpunkte

Auch im Fachbereich Marketing und Personalmanagement ist seit Beginn des Sommersemesters ein neuer Dekan im Amt: Prof. Dr. Elmar Günther, Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, folgte im März auf Prof. Dr.Klaus Blettner.

Nach dem Rücktritt des langjährigen Dekans und aktuellen OB-Kandidaten Prof. Dr. Klaus Blettner startete im Fachbereich Marketing & Personalmanagement mit Beginn des Sommersemesters Prof. Dr. Elmar Günther, Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, als Dekan. Prof. Dr. Elmar Günther ist seit 2015 als Professor, Prodekan und Studiengangleitung im Fachbereich tätig und wurde in der Wahlversammlung des Fachbereichs am 17. Dezember 2024 einstimmig in das Amt des Dekans gewählt. Unterstützt wird er in dieser Funktion von der Prodekanin für Prüfungsangelegenheiten, Prof. Dr. Claudia Kohl, und Dekanatsgeschäftsführerin Anja Hausmann.

„Nach rund 60 Tagen im Amt als Dekan des Fachbereichs für Marketing und Personalmanagement danke ich dem Präsidium der Hochschule Ludwigshafen herzlich für die sehr gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein zentrales Ziel meiner Amtszeit ist die konsequente Weiterentwicklung unserer Studienangebote – insbesondere durch die Integration digitaler Kompetenzen und den reflektierten Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den Curricula, um unseren Studierenden zukunftsorientierte Qualifikationen zu vermitteln. Der Fachbereich wird diesen Prozess mit Innovationsgeist, Verantwortung und im engen Aus-

tausch mit Lehrenden, Studierenden und Praxispartnern gestalten“, skizzierte Elmar Günther einen der künftigen Schwerpunkte seiner Arbeit.

„Auch das Präsidium freut sich über die kontinuierlich sehr konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung des Fachbereichs! Ein gezielter Ausbau von KI-Kompetenzen in unseren Studiengängen stärkt sowohl die individuelle Qualifikation unserer Studierenden als auch die Innovationskraft der Hochschule insgesamt. Mit großem Dank würdigen wir die langjährige, hervorragende Leitung des Fachbereichs durch Herrn Professor Blettner“, so Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller im Namen des Präsidiums.

Quelle Bild / Text: HWG LU