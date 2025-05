Ludwigshafen – Eröffnung des Bürgerbüros Wahlkreis 206

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Den Wahlkreis gewonnen und trotzdem nicht im Bundestag, das ging gleich drei Kandidaten der CDU Rheinland-Pfalz bei der Bundestagswahl so. Die betroffenen Wahlkreise, die Bürgerinnen und Bürger, haben jetzt keinen direkten Vertreter in Berlin. Sertaç Bilgin (Wahlkreis 206, Ludwigshafen/Frankenthal) will das nicht hinnehmen – und eröffnet jetzt nichts destotrotz ein Bürgerbüro: Er will sich auch ohne Mandat für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger einsetzen.

Am Freitag, den 23. Mai 2025, wird das neue Bürgerbüro des Wahlkreises 206 offiziell eröffnet. Die Veranstaltung beginnt um 13:00 Uhr in der Geschäftsstelle der CDU Ludwigshafen,

Benckiserstraße 26, 67059 Ludwigshafen am Rhein.

Neben dem Gastgeber Sertaç Bilgin, dem Wahlkreissieger des Wahlkreises 206, werden hochrangige Vertreter der CDU Rheinland-Pfalz an der Eröffnung teilnehmen. Gordon Schnieder, Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, hat seine Teilnahme zugesagt. Ebenfalls anwesend sind die Landtagsabgeordneten Christian Baldauf und Marion Schneid.

Ziel des neuen Bürgerbüros ist es, einen festen Anlaufpunkt für Bürgeranliegen, Austausch und politische Beteiligung zu schaffen – auch unabhängig von einem Mandat. „Ich erhalte täglich Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Mit dem Bürgerbüro biete ich einen Ort, an dem Anliegen direkt eingebracht werden

können – in einer Zeit, in der unsere Region in Berlin keine starke Stimme hat“, erklärt der Wahlkreissieger.

Ein zentrales Element des neuen Konzepts ist die Dialogbox – ein Instrument, mit dem Menschen auch anonym ihre Sorgen, Wünsche und Ideen mitteilen können.

Termin: Freitag, 23. Mai 2025

Beginn: 13:00 Uhr

Ort: CDU Ludwigshafen, Benckiserstraße 26, 67059 Ludwigshafen