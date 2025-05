Landau – E-Scooter an Schule entwendet – Zeugen gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 14.05.2025 stellte ein 14-Jähriger seinen E-Scooter im Bereich der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau zu Schulbeginn ab. Gegen 13 Uhr musste er feststellen, dass der E-Scooter durch unbekannte Tät entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 390 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Landau