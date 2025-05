Karlsruhe – Christina Fitzi übernimmt Leitung der Sportschule Schöneck

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Mittwoch (14.05.2025) im Zeitraum von 10 Uhr bis 11:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Schulstraße (nähe Bismarckstraße) ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde vorwiegend Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer ... Mehr lesen »