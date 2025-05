Impflingen – Nach Polizeibeamten getreten

Impflingen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 14.05.2025 wurde der Polizei Landau gegen 17:30 Uhr durch eine 19-Jährige mitgeteilt, dass sie in Impflingen in der Hauptstraße durch einen ihr bekannten 42-Jährigen verbal bedroht und beleidigt wurde. Der 42-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung konnte zwei Pfeffersprays sowie ein Taser aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund seiner Verfassung sollte er einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt werden. Im Zuge der Verbringung zum Krankenhaus versuchte er nach den eingesetzten Beamten zu treten und beleidigte diese fortlaufend. Zu Verletzungen kam es nicht. Da der 42-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm für die Zwecke des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau