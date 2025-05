Hochdorf-Assenheim – Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Hochdorf-Assenheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern kam es am Mittwochnachmittag in der Ludwigshafener Straße. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Hochdorf-Assenheim wollte aus der Ludwigshafener Straße in die Uhlandstraße abbiegen. Vermutlich weil sie abgelenkt war, fuhr eine dahinterfahrende 33-jährige mit ihrem Fahrzeug auf das stehende Fahrzeug der 20-jährigen auf. Durch den Aufprall wurden beide Frauen verletzt und mussten in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 16.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt