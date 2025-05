Heidelberg – Streit über Fußballverein endete im Krankenhaus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:10 Uhr geriet ein 19-Jähriger mit einer bislang unbekannten Gruppe von 4-5 Personen wegen ihrer Fußballvereine in Streit. Im Verlauf des Streitgesprächs, das sich in der Grabengasse abspielte, sollen 2 oder 3 Männer aus der Gruppe heraus den 19-Jährigen mit Faustschlägen angegriffen haben. Dabei soll der 19-Jährige umgeknickt sein und sich am Bein leicht verletzt haben. Zwei Frauen, die ebenfalls der Gruppe zugehörig waren, forderten die Angreifer auf, vom 19-Jährigen abzulassen. Die Gruppe entfernte sich daraufhin in Richtung Friedrich-Ebert-Anlage. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach der Personengruppe verlief ohne Erfolg. Der 19-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Gruppe soll es sich um 2 Frauen und 2-3 Männer gehandelt haben. Nähere Informationen zu den Personen sind nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.