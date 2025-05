Heidelberg – Städtebauförderung 2025: Rohrbach-Hasenleiser erhält Förderung vom Land – 300.000 Euro für Quartiersentwicklung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg erhält im Zuge der Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 300.000 Euro zur Weiterentwicklung des Hasenleisers. Dieser ist Teil des Stadtteils Rohrbach. Zum Hasenleiser gehört auch das Hospital-Areal, eine von fünf Heidelberger Konversionsflächen, auf der 600 neue Wohnungen entstehen. Im Hasenleiser wohnen rund 4.600 Bürgerinnen und Bürger. Mit der Förderung möchte die Stadtverwaltung den Hasenleiser städtebaulich aufwerten. Geplant ist das unter anderem rund um das Nahversorgungszentrum („Netto“). Außerdem soll ein weiterer Spielplatz saniert und mehr Grün geschaffen werden.

„Die finanzielle Unterstützung durch Bund und Land ist ein entscheidender Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Stadt – gerade in Zeiten angespannter Haushaltslagen und stark gestiegener Baukosten. Die Städtebauförderung gibt uns die nötige Planungssicherheit, um den Hasenleiser weiterzuentwickeln und seine Rolle als verbindendes Herzstück im neuen Stadtgefüge rund um das Hospital-Areal zu stärken“, erklärt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Förderung stärkt Quartiersentwicklung im Hasenleiser

Die Quartiersentwicklung in Rohrbach-Hasenleiser wird durch die Städtebauförderung gezielt unterstützt. Die Mittel bieten neue Handlungsspielräume für die Beteiligten vor Ort. Im Mittelpunkt steht das Zusammenschmelzen des Hasenleisers mit dem neu entstehenden Hospital-Areal, auf dem zum Jahresende 2024 bereits rund 240 Menschen lebten. Die Zusammenführung ist ein zentraler Schritt für die soziale und kulturelle Integration im neuen Quartier. Bereits im Oktober 2024 hatte die Stadt Heidelberg im Zuge der nichtinvestiven Städtebauförderung (NIS) des Landes Baden-Württemberg eine finanzielle Unterstützung von 36.600 Euro zur Weiterentwicklung des Stadtquartiers Rohrbach-Hasenleiser erhalten. Im Jahr 2023 hatte das Land mit dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ den Umbau der Chapel auf dem Hospital-Gelände mit 561.000 Euro gefördert.

Hintergrund: Städtebauförderung in Heidelberg und Baden-Württemberg

In den vergangenen 15 Jahren hat die Stadt Heidelberg eine Städtebauförderung in Höhe von rund 35 Millionen Euro für die Konversionsflächen erhalten. Die kontinuierliche Entwicklung der Konversionsflächen ist für den Heidelberger Wohnungsmarkt enorm wichtig. In Summe stellt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen im Jahr 2025 rund 247,52 Millionen Euro, davon rund 76,74 Millionen Euro vom Bund, für 307 Baumaßnahmen in 275 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs bereit. Das hat das Ministerium am 14. Mai 2025 bekanntgegeben. Mehr Informationen unter www.mlw.baden-wuerttemberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg