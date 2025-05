Heidelberg – Kinderbesuchstag bei der ASZ Heidelberg: Was passiert eigentlich mit unserem Abfall?

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Strahlende Augen und lächelnde Gesichter prägten den ersten Kinderbesuchstag bei der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten Heidelberg (ASZ). Das Team des Kundenmanagements lud zahlreiche Vorschulkinder am Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. Mai 2025, zu einem zweistündigen Erlebnisprogramm rund um die Themen Müllabfuhr, Stadtreinigung und Abfalltrennung auf den Messplatz in Heidelberg-Kirchheim ein.

Kinder sind wichtige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Zur Auftaktveranstaltung der neuen Veranstaltungsreihe am 14. Mai kamen rund 20 Vorschulkinder aus unterschiedlichen Heidelberger Kindertagesstätten. „Kinder sind wichtige Multiplikatoren für nachhaltiges Verhalten. Wenn sie lernen, warum Abfall vermieden werden sollte und wieso Abfalltrennung wichtig ist, tragen sie dieses Wissen in ihre Familien“, sagt Eva Scheffler, Leiterin des Kundenmanagements: „Mit unserem Kinderbesuchstag wollen wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Begeisterung für Umweltthemen wecken – auf Augenhöhe und mit viel Spaß.“ Die Anmeldezahlen spiegelten das große Interesse an dem Aktionstag wider: 17 Einrichtungen meldeten sich für die Auftaktveranstaltung an.

Abwechslungsreiches Programm mit Kehrmaschine und Sammelfahrzeug

Im Mittelpunkt des Besuchstags standen kindgerechte Lern- und Mitmachstationen zu den Themen Abfallvermeidung, Abfalltrennung und Recycling. Mit dabei waren auch die Kolleginnen und Kollegen der Straßenreinigung und der Müllabfuhr. Die Kinder durften an diesen Stationen eine Kehrmaschine und ein Abfallsammelfahrzeug aus nächster Nähe betrachten, ins Innere klettern und mit den Fahrern eine Runde auf dem Messplatz drehen. Dabei wurden wichtige Themen wie beispielsweise der „Tote Winkel“ bei den Fahrzeugen oder auch die Aufgaben der Stadtreinigung kindgerecht erläutert.

Besuchstag findet zweimal jährlich statt

Die ASZ bietet künftig zweimal jährlich einen Besuchstag speziell für Vorschulkinder an. Alle Heidelberger Einrichtungen werden vorab über die kommenden Termine informiert. Fragen zur Veranstaltungsreihe beantwortet die ASZ gerne per E-Mail an abfallberatung@heidelberg.de oder über die Hotline ASZ-Direkt unter 06221 58-29999 (montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr).

Quelle: Stadt Heidelberg