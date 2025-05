Heidelberg – Hauptbahnhof: Fahrradparkhaus unter dem Europaplatz eröffnet am Mittwoch, 4. Juni – Radverkehr in der Stadt fördern – Die ersten 24 Stunden sind kostenfrei

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Fahrradparkhaus unter dem Europaplatz direkt am Heidelberger Hauptbahnhof wird in Kürze offiziell eröffnet: Die rund 1.100 öffentlichen Plätze stehen ab Mittwoch, 4. Juni 2025, zur Verfügung. Derzeit laufen dort noch letzte Restarbeiten. Bisher ist das Parkhaus nur für angrenzende Firmen, das Hotel und deren Mitarbeitende geöffnet. Das Fahrradparkhaus ist Teil der Stadtteilentwicklung Bahnstadt und liegt in einer Tiefgarage unter dem neuen Europaplatz, der im September 2024 eröffnet wurde. Fahrräder können dort in den ersten 24 Stunden kostenfrei abgestellt werden. Für eine längere Nutzung wird ab dem zweiten Tag ein Entgelt von einem Euro pro Tag erhoben. Jahreskarten können für maximal 100 Euro erworben werden.

Die Nutzungsentgelte hatte der Heidelberger Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. April 2025 beschlossen. Den Betrieb der öffentlichen Stellplätze im Fahrradparkhaus übernimmt die Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH. Die Ausgestaltung der Verträge für das Fahrradparkhaus zwischen der Gustav Zech Stiftung Management GmbH als Eigentümerin und Vermieterin sowie der Stadt als Mieterin und den Stadtwerken als Betreiberin steht kurz vor dem Abschluss.

Über Rampe direkt ins Parkhaus rollen

Das neue Fahrradparkhaus soll den Radverkehr in der Stadt fördern. Fahrräder können dort sicher und überdacht abgestellt werden. Vom Europaplatz führt eine eigene Rampe bequem direkt ins Parkhaus. Die kostenlose Kurzzeitnutzung ist insbesondere für Pendlerinnen und Pendler interessant. Im Parkhaus können alle Arten von Fahrrädern, auch Lasten- und Sonderfahrräder, bequem abgestellt werden. Dadurch soll der Europaplatz frei von abgestellten Fahrrädern bleiben. Im Frühjahr 2026 folgt die Eröffnung eines weiteren Fahrradparkhauses mit 730 Stellplätzen auf der Nordseite des Hauptbahnhofs an der Kurfürsten-Anlage.

Lademöglichkeit für E-Bikes, Toiletten, Fahrradwerkstatt

Das Fahrradparkhaus unter dem Europaplatz bietet insgesamt rund 1.600 Stellplätze, wovon rund 1.100 Plätze öffentlich nutzbar sind. Dazu gehören auch Abstellmöglichkeiten für Lasten- und Sonderfahrräder. Für E-Bikes befinden sich Lademöglichkeiten in den Spinden in Richtung Max-Planck-Ring am Hauptbahnhof. Zur Sicherheit der abgestellten Fahrräder wird eine Videoüberwachung installiert. Die an den Europaplatz angrenzenden Firmen und das Hotel haben eigene reservierte Bereiche für Mitarbeitende und Gäste. In der Nähe des Fahrradparkhaus gibt es außerdem eine Toilettenanlage. Auch eine Fahrradwerkstatt, betrieben von der ifa GmbH, einem Inklusionsunternehmen mit Sitz in Heidelberg, soll bald vor Ort eröffnen.

Die Stadt rechnet mit voraussichtlichen jährlichen Einnahmen von etwa 45.000 Euro aus den Fahrradstellplätzen und weiteren 5.000 Euro aus den Toilettenentgelten. Trotz der Einnahmen wird der Betrieb des Fahrradparkhauses wesentlich durch städtische Zuschüsse getragen.

Weitere Infos zum neuen Fahrradparkhaus Europaplatz gibt es im Internet unter www.swhd.de/fahrradparkhaus-europaplatz.

Quelle: Stadt Heidelberg