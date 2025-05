Heidelberg – Finale Phase im Konzeptladen „HeartWork“ von Mai bis Ende Juli – Veranstaltung „SummerVibes“ am Samstag, 17. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Unteren Straße 2 in der Heidelberger Altstadt ist Anfang Mai die letzte Projektphase im Konzeptladen „HeartWork“ gestartet. Sechs Unternehmen nutzen bis zum 31. Juli 2025 die Gelegenheit, ihre Produkte in einem voll ausgestatten Laden in zentraler Lage anzubieten: „&mia stories“ mit schadstofffreier, nachhaltig produzierter Kinderkleidung und Accessoires, „Port Amelie“ upcycelt Lederwaren und stellt daraus neue Lieblingsstücke her, „Nullkohol“ bietet ein breites Sortiment aus hochwertigen alkoholfreien Getränken, Sohye Kim stellt Designkerzen in außergewöhnlichen Formen her, Gisela Backe formt einzigartige Schmuckstücke aus Artclay Silber und Alexandre Micoulet kombiniert in seinen Produkten klassische Keramik mit Botanik- und Holzelementen.

Bei der Veranstaltung „SummerVibes“ am Samstag, 17. Mai 2025, von 11 bis 19 Uhr erwartet alle Interessierten ein buntes Programm. Jeweils um 12, 14 und 16 Uhr bietet Nullkohol ein Tasting mit alkoholfreiem Wein und Sekt an. Um 17 Uhr gibt Schmuckdesignerin Gisela Backe Einblicke in den Herstellungsprozess ihrer Schmuckstücke. Ab 17.30 Uhr klingt der Tag mit DJ-Musik und in Kooperation mit dem Café Hörnchen in direkter Nachbarschaft aus.

Projekt ist Teil des Programms „Mittendrinnenstadt“

Organisiert wird das Projekt im Rahmen der „Mittendrinnenstadt“. Unter diesem Titel wird das Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof bis 2025 mit einem Förderprogramm von 5,5 Millionen Euro gestärkt. Die Stadt investiert davon 1,4 Millionen Euro aus eigenen Mitteln. Weitere 4,1 Millionen Euro erhält sie als Bundesförderung aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Quelle: Stadt Heidelberg