Heidelberg – Deutscher Städtetag: Eckart Würzner als Erster Stellvertreter des Präsidenten wiedergewählt – Heidelbergs Oberbürgermeister zählt weiterhin zu vier obersten gewählten Vertretern des Städtetags

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Unteren Straße 2 in der Heidelberger Altstadt ist Anfang Mai die letzte Projektphase im Konzeptladen „HeartWork“ gestartet. Sechs Unternehmen nutzen bis zum 31. Juli 2025 die Gelegenheit, ihre Produkte in einem voll ausgestatten Laden in zentraler Lage anzubieten: „&mia stories“ mit schadstofffreier, nachhaltig produzierter Kinderkleidung und Accessoires, „Port ... Mehr lesen »