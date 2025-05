Frankenthal – 50. Strohhutfest Strohhutfestbutton ab Montag im Vorverkauf

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 29. Mai bis 1. Juni wird in Frankenthal wieder das Strohhutfest gefeiert! Ein Must-Have für alle Besucher ist der Strohhutfestbutton. Dieses beliebte Sammlerstück wird auch in die-sem Jahr wieder angeboten – und zwar in einer besonderen Auflage von 20.000 Stück, passend zum Jubiläum. 2025 hat Frankenthal gleich doppelten Grund zur Freude: Neben der 50. Auflage des Strohhutfestes wird auch der 25. Strohhutfestbutton gefeiert. Am Montag, 19. Mai, startet der Vorverkauf im Rathaus und im Frankenthaler Einzelhandel. Um eine faire Verteilung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass möglichst viele Bürger die Möglichkeit haben, einen Strohhutfestbutton zu erwerben, wird in diesem Jahr der Verkauf auf maximal zehn Buttons pro Person beschränkt. Zusätzlich zum Vorverkauf kann der aktuelle Button wie immer auch an den Ständen der Vereine während des Festes erworben wer-den.

Sponsor des Buttons ist wieder die Sparkasse Rhein-Haardt. Der Erlös fließt in das Musikprogramm des kommenden Strohhutfests.

Verkaufsstellen

Der Verkauf des Strohhutfestbuttons startet am Montag, 19. Mai. Für drei Euro ist er an den beiden Infoschaltern im Frankenthaler Rathaus und an folgenden Verkaufsstellen im Einzelhandel erhältlich: Angela Mode, Kaufhaus Birkenmeier, Metzgerei Büchele, Hotel Central, Design & Wein, Euronics Fürst Helbig, Edeka Stiegler am Jakobsplatz und im Foltzring, Green Love Kiosk, Kisling GmbH, Sanaleo Frankenthal GmbH sowie bei Zottelbär und Lesemaus. Auf dem Strohhutfest wird er während der Eröffnung, donnerstags ab 14 Uhr, auf dem Rat-hausplatz und zusätzlich an folgenden Ständen verkauft: Arbeitsgemeinschaft Flomersheim, ASV Mörsch 1900/19 e.V., C.V. Chorania, Ewelina Cender-Korpak und Boris Korpak, DJK 1924 Eppstein, Förderverein der Feuerwehr, Fischereiverein Frankenthal e.V., Gleis 4, Göbel-Worms, Griechischer Kulturverein Hellas, Pia Hartinger, Junge Union Frankenthal, Hans Ulrich Laux, Peter Marschallinger, Ralf-Peter Nickel, Ole-Rot-Weiß-Frankenthal, Spruch Reif – Sonja Reuss, Kleingartenverein Rosengarten, KV Rosenkavaliere 1957, KG Schorleschubser e.V., Schusskreis TGF Hockey e.V., Ski Club FT e.V., Spielmanns + Fanfarenzug Frankenthal-Eppstein, Trends and Fashion / Karl Bellinghausen, TUS Flomersheim, Weingut Herbert Müller und Mario Wingender.

Sonderausstellung „25 Jahre Strohhutfestbutton“

Die Jubiläumsausstellung „25 Jahre Strohhutfestbutton“ präsentiert im zweiten Obergeschoss des Rathauses ein Vierteljahrhundert voller Tradition, Kreativität und Gemeinschaft. Diese Ausstellung zeigt alle 25 Buttonmotive und ist auch eine Hommage an die Sammelleidenschaft vieler Menschen, die im Laufe der Jahre dieses Kultobjekt fleißig gesammelt und ihren Strohhut damit geschmückt haben. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Geöffnet hat das Rathaus Montag bis Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 12.30 Uhr.

Mehr zum aktuellen Button und der Jubiläumsausstellung unter

www.frankenthal.de/strohhutfestbutton