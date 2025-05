Frankenthal – 50. Strohhutfest Sonderbutton der Blaulichtfamilie

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. 50 Mal Strohhutfest bedeuten auch 50 Mal verlässliche Sicherheit durch die Frankenthaler Blaulichtfamilie. Seit der ersten Ausgabe des Festes sorgen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), die Hilfsorganisationen (DRK, DLRG, Johanniter und Malteser) sowie die Polizei dafür, dass Besucherinnen und Besucher unbeschwert feiern können – in unzähligen Einsätzen, zumeist ehrenamtlich. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für dieses jahrzehntelange Engagement gibt es zum Jubiläum einen einmaligen Sonderbutton. In einer limitierten Auflage von 5.000 Stück wurde dieser von der Feuerwehr Frankenthal gemeinsam mit den Hilfsorganisationen und dem THW entworfen, in Eigenregie produziert und durch den Förderverein St. Florian der Feuerwehr Frankenthal e.V. finanziert und organisiert. Die Aktion ist dank des großen Engagements durch die Sparkasse Rhein-Haardt und die Stadtwerke Frankenthal möglich.

Ab Montag, 19. Mai wird der Button zum Preis von zwei Euro bei Kisling Frankenthal verkauft. Weitere Vorverkaufsstellen sind in Planung und werden zeitnah in den sozialen Medien von Stadtverwaltung und Feuerwehr und auf www.frankenthal.de/strohhutfest veröffentlicht. Auf dem Fest ist er am Stand des Fördervereins St. Florian in der Erkenbertruine, am Stand des THW-Helfervereins und an der Sanitätsstation in der Karolinenstraße erhältlich. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Ohne die Blaulichtfamilie gäbe es kein Strohhutfest, wie wir es kennen und lieben. Ihr Einsatz – oft im Hintergrund, immer zuverlässig – verdient größten Respekt. Der Sonderbutton ist ein kleines, aber sichtbares Zeichen der Anerkennung für fünf Jahrzehnte Engagement im Dienst unserer Sicherheit.“ Mit dem Kauf des Buttons unterstützen Bürgerinnen und Bürger nicht nur die Frankenthaler Hilfsorganisationen (Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), die Hilfsorganisationen (DRK, DLRG, Johanniter und Malteser)), sondern setzen auch ein klares Zeichen für die herausragende, meist ehrenamtlich geleistete Arbeit der Frankenthaler Blaulichtorganisationen – damals wie heute.