Worms – Linienbus vollständig ausgebrannt

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Montag, dem 13.05.2025, kam es gegen 14:45 Uhr in der Petrus- Dorn-Straße in Worms zum Brand eines Busses. Der Busfahrer bemerkt während der Fahrt plötzlich Rauchentwicklung im Fahrzeuginnenraum, woraufhin er den Bus stoppt und räumt. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich zehn Fahrgäste in dem Bus. Drei von ihnen sind der Rauchentwicklung ausgesetzt und werden durch die hinzugerufene Einsatzkräfte medizinisch betreut. Glücklicherweise wird niemand verletzt. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Worms steht der hintere Bereich des Busses bereits in Brand. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brennt der Linienbus vollständig aus. Der Brandherd kann im Bereich der Klimaanlage ausgemacht werden, weshalb von einem technischen Defekt auszugehen ist. Aufgrund der lang anhaltenden Lösch- und Reinigungsarbeiten muss die Petrus-Dorn-Straße vollständig gesperrt werden. Hierdurch kommt es, insbesondere auf der B9, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die starke Rauchentwicklung zieht einige Schaulustige an. Zu Behinderungen der Einsatzkräfte kommt es hierbei nicht.

Nach schrittweiser Freigabe kann die Fahrbahn schließlich gegen 21 Uhr vollständig freigegeben werden.