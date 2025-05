Speyer – Starkes Engagement, gezielte Förderung: Knapp 13.000 Euro für neun regionale Projekte

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkassenstiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer hat neun engagierte Projekte aus der Region mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt knapp 13.000 Euro ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe fand am 12. Mai 2025 in der neuen Geschäftsstelle der Sparkasse Vorderpfalz in der Postgalerie in Speyer statt und bot neben Anlass zur Freude auch spannende Einblicke in die Vielfalt und Wirksamkeit des regionalen Engagements.

Zu der Veranstaltung waren Vertreterinnen und Vertreter aller geförderten Initiativen eingeladen – jede und jeder stellte das eigene Projekt persönlich vor. Ob Bildungsangebot, Sportförderung, kulturelles Projekt oder soziale Unterstützung: Die Bandbreite der geförderten Initiativen war groß. So konnten sich die Anwesenden ein lebendiges Bild davon machen, wie die Fördermittel konkret eingesetzt werden und welchen Nutzen sie für die Menschen vor Ort entfalten.

Die Mitglieder des Kuratoriums der Sparkassenstiftung übergaben die symbolischen Spendenschecks. „Die Vielfalt der heute vorgestellten Projekte zeigt eindrucksvoll, wie viel Herzblut, Kreativität und Verantwortung in unserer Region zu Hause ist“, sagte Oliver Kolb, Vorsitzender der Stiftung. „Unsere Aufgabe ist es, dieses Engagement sichtbar zu machen und gezielt zu stärken. Denn genau hier entsteht der gesellschaftliche Mehrwert, den wir fördern wollen.“

Auch Stefanie Seiler, Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, lobte das Engagement der Projektträger: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel bewegt werden kann, wenn Menschen sich mit Leidenschaft für ihre Mitmenschen einsetzen. Die heute geförderten Initiativen bringen nicht nur Mehrwert, sondern auch echten Zusammenhalt in unsere Region.“

Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1995 hat sie sich als verlässlicher Partner in Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis etabliert. Mit einem Stiftungskapital von 2 Millionen Euro konnten bereits zahlreiche Großprojekte sowie kleinere Initiativen in den Bereichen Jugendpflege, Sport, Kultur und Sozialarbeit gefördert werden.

Auch in Zukunft setzt die Stiftung ihre Unterstützung regionaler Initiativen fort. Vereine und Organisationen könne weiterhin Förderanfragen stellen, um ihre Projekte zu verwirklichen. Die Anfragen können über die Website der Sparkasse Vorderpfalz unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen eingereicht werden. Über die Förderentscheidungen wird das Kuratorium im Herbst 2025 beraten und entscheiden.

Übersicht der geförderten Projekte:

Kath. Kindertagesstätte St. Markus – Anschaffung einer mobilen Matschanlage für die Kinder der Kita St. Markus in Speyer

Kita Mariä Himmelfahrt – Förderung zur Umgestaltung des Außengeländes der Kita

Förderverein der Realschule plus Siedlungsschule Speyer e. V. – Schüler bauen Bänke für den Pausenhof (ausschließlich Materialkosten)

Förderverein der Grundschule im Vogelgesang e. V. – digitale Tafel für die Grundschule im Vogelgesang

Mozartchor Speyer e. V. – SCHUM-Konzert Aufführung Leonhard Orchester Psalms am 27.09.2025 im Dom zu Speyer

Förderverein Kita St. Christopherus Speyer e. V. – Anschaffung eines Sinnesgartens in der Turnhalle

HC Blau Weiss Speyer e. V. – Ersatz Kunstrasenplatz

Landesverband Theater in Schulen in Rheinland-Pfalz – Landesschultheatertreffen in Speyer

Hundesportverein Harthausen – Anschaffung von Fly-Ball-Equipment



Bildunterschrift:

Stefanie Seiler, Kuratoriumsvorsitzende (4.v.l.), Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung (rechts), mit Vertreterinnen und Vertretern der begünstigten Projekte.

Foto: Klaus Venus

