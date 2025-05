Mannheim – Wie spielt man Baccarat? Das sind die Regeln des beliebten Casino-Spiels!

Quelle: www.pexels.com/

Baccarat wird nicht nur gerne in James Bond-Filmen gezeigt, sondern blickt auch auf eine lange Historie zurück und wird von den meisten traditionellen Casinos rund um den Globus standardmäßig angeboten, seit es aus Asien in die westliche Welt gelangte.

Im Vergleich zu Poker und Blackjack kann man die eigenen Gewinnchancen nicht durch ausgeklügelte Taktik oder langjährige Erfahrung beeinflussen. Vielmehr hängt es alleine vom Schicksal ab, welche Karten man pro Runde zugeteilt bekommt. Das macht Baccarat für Anfänger leicht erlernbar. Kurioserweise erfreut es sich aber auch bei High-Rollern großer Beliebtheit, sodass hier teilweise enorme Summe eingesetzt werden.

Um das meiste aus dem eigenen Einsatz herauszuholen, sollte man selbstverständlich die Regeln beherrschen. Außerdem gilt es, unterschiedliche Spielvarianten zu unterscheiden. Hier sind die wichtigsten Informationen dazu.

Wo und in welcher Form ist Baccarat zu finden?

Wie schon erwähnt, ist Baccarat in fast allen großen Spielcasinos vertreten. Das Spiel stammt ursprünglich aus Kambodscha, verbreitete sich dann zunächst in den Casinos von Macao bis Singapur und konnte später auch Erfolge in Europa und Nordamerika feiern, weshalb es dort ins Große Spiel übernommen wurde. Anders als bei manch anderem Kartenspiel, tritt man immer nur gegen die Bank beziehungsweise den Croupier an.

Das Ambiente eines stilvollen Casinos macht zugegebenermaßen schon einen Teil des Reizes aus, weshalb viele Spieler auch regelmäßig lokale Einrichtungen wie die Spielbank Bad Dürkheim aufsuchen. Wer zu weit entfernt wohnt oder lieber bequem von zuhause aus spielen möchte, kann sich jedoch auch auf onlinecasinosdeutschland.com einlesen und dort direkt die besten Online Casinos aussuchen.

Es hängt schlussendlich vom jeweiligen Anbieter ab, ob das Spiel im Live-Modus angeboten wird, oder man alternativ auf Video-Baccarat zurückgreift, um auf rein digitale Weise sein Schicksal herauszufordern. In diesem Fall werden die Karten über einen Zufallsgenerator zugeteilt und am Bildschirm angezeigt.

Welches sind die Grundzüge des Spiels?

Baccarat, das in abweichender Schreibweise auch als „Baccara“ oder „Bakkarat“ auftaucht, wird wie erwähnt gegen die Bank gespielt. Es geht darum, mit 2 oder 3 aufgenommenen Karten eine Summe zu erreichen, die möglichst nah an die Zahl 9 herankommt. Dabei werden die Karten von 2 bis 9 ganz regulär gezählt, Asse mit 1 gewertet und Zehner, Bube, Dame jeweils mit 0.

Sobald die Summe der Karten die 10 überschreitet, streicht man die Zehnerstelle weg, da beim Baccarat keine zweistelligen Ziffern existieren. Somit werden aus 16 Punkten beispielsweise 6 Punkte gemacht. Wenn der Spieler oder die Bank schon mit den zunächst ausgeteilten 2 Karten auf 8 oder 9 Punkte kommt, nennt man das ein „Natural“ und diese Hand hat sofort gewonnen. Ansonsten wird unter Umständen noch eine dritte Karte gezogen.

Damit ist als Ergebnis entweder denkbar, dass entweder der Spieler oder aber die Bank gewinnt, beziehungsweise es zu einem Unentschieden zwischen beiden Parteien kommt. Damit müssen in dieser Grundform des Spiels keinerlei Entscheidungen getroffen werden, wodurch der Einstieg erleichtert wird und Baccarat auch immer eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt, die sich positiv auf das Spielvergnügen auswirkt.

Welche Varianten von Baccarat existieren?

Die Grundversion, die am häufigsten gespielt wird, ist auch als „Punto Banco“ bekannt. Der Name rührt daher, dass auf dem Spieltisch ein Feld für den Spieler aufgezeichnet ist, der „Punto“ oder gelegentlich auch „Player“ genannt wird, sowie ein weiteres für die Bank, die „Banco“ oder „Banker“ heißt. Parallel dazu existiert ein Feld für die Wetten auf Unentschieden, das meist in der französischen Originalfassung mit „Egalité“ beschriftet wird.

Viele Casinos bieten zudem auch die Spielvarianten „Baccarat Chemin de Fer“ und „Baccarat Banque“ an, die anders als die Grundform durchaus Entscheidungen beider beteiligter Spieler miteinschließen und damit komplexer sind. Weiterhin kann man vor allem beim digitalen Glücksspiel auch Speed Baccarat auswählen, bei dem mit 2 Händen gespielt und dabei auf jene Hand mit dem besseren Wert gesetzt wird.

Das Ganze ist dynamischer, da die einzelnen Runden schneller ablaufen, woher auch der Name stammt – in der Online-Version kann eine solche Spielrunde beispielsweise schon in 25 Sekunden über die Bühne gehen, was allerdings für spielsuchtgefährdete Spieler problematisch werden kann.

Wie sieht der konkrete Spielablauf aus?

Beim klassischen „Punto Banco“ setzen beide Spieler ihre Einsätze auf die Felder und wetten damit entweder darauf, dass der Spieler oder die Bank gewinnt oder es mit einem Unentschieden endet. Hierbei gelten typische Tischlimits pro Einsatz, die nicht unter- oder überschritten werden dürfen, solange es sich nicht um ein spezielles High-Roller-Game handelt. Man nutzt verschiedenfarbige Jetons, um die Einsatzhöhe leicht ablesen zu können.

Dann erhalten der Spieler und die Bank je zwei Karten, deren Summe wie beschrieben ermittelt wird. Hat der Spieler einen Gesamtwert zwischen 0 und 5 auf der Hand, bekommt er eine dritte Karte ausgeteilt. Abhängig vom neuen Gesamtwert muss die Bank festen Regeln zufolge gegebenenfalls auch für sich selbst eine dritte Karte aufdecken. Es gewinnt jene Hand, die am nächsten an die Zahl 9 heranreicht. Wurde auf die richtige Hand getippt, bekommt man den getätigten Einsatz in doppelter Höhe zurück, wobei es einen kleinen, aber feinen Unterschied gibt:

Wurde vorausgesehen, dass die Bank gewinnt, so zieht diese vom verdoppelten Gewinn jeweils 5 Prozent Provision ab. Allerdings gibt es auch einen gewissen Hausvorteil für die Bank, da diese ihre dritte Karte ja abhängig vom Kartenwert des Spielers zieht und damit rein statistisch häufiger gewinnt. Bei einem richtig vorausgesagten Unentschieden ist der Gewinn noch größer – in der Regel beträgt er das 8- oder 9-Fache des Einsatzes, da dieses Ergebnis viel unwahrscheinlicher eintritt.

Weitere Extras: Auszahlungstabellen und Nebenwetten

Was die Kalkulation der eigenen Gewinnhöhen angeht, nutzen viele Spieler eine Auszahlungstabelle und legen auf deren Grundlage ihre jeweiligen Einsätze fest, um basierend auf den bereits durchlaufenen Spielrunden das meiste aus ihren noch zur Verfügung stehenden Jetons zu machen.

Weiterhin werden je nach Veranstalter auch Nebenwetten getätigt, die zusätzliche Gewinnchancen bedeuten. So kann man beispielsweise darauf setzen, dass der Spieler oder die Bank ein Paar auf der Hand haben wird und dieses unter Umständen auch noch aus identischen Kartenfarben besteht. Solche Nebenwetten können übrigens sogar ganz ohne getätigte Hauptwette laufen und großen Unterhaltungswert haben. Damit gilt ein gelungener Casinoabend am Baccarat-Tisch als echtes Event.